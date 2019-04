Game of Thrones: Wie man sich vor Spoilern schützt

Die finale Staffel von Game of Thrones ist nach langer Wartezeit endlich da. Doch nicht jeder will bereits am ersten Tag wissen, wie es mit der Schlacht um den Eisernen Thron weitergeht, sondern warten, bis die gesamte Staffel in einem Zug angesehen werden kann. Doch online gibt es vor diesem Kultphänomen kaum ein Entkommen. Spoiler warten hinter jeder Ecke, auch auf Seiten, auf denen man es eigentlich gar nicht vermuten mag. Wer sich davor schützen will, kann das mit Hilfe von Plug-ins.

Die kleinen Zusatz-Elemente werden einfach im Browser installiert und eliminieren jedes Schnipsel, das im Zusammenhang mit der Serie steht.

"Die Presse" hat sich ein paar der beliebtesten Plugins angesehen. Das Ausschwärzen der Online-Inhalte funktioniert bei nahezu allen gleich gut. Gemeinsam haben sie, dass die Browser-Geschwindigkeit leidet. Bei einigen mehr, bei einigen weniger.

Für den Google-Browser Chrome gibt es "Game of Spoils". Dieser bietet eine Reihe an Optionen. Die Inhalte können einfach nur geblockt werden oder verschwinden komplett. Das hat den Vorteil, dass man sich auch vor seiner eigenen Neugier auch schützen kann. Um auf Nummer sicher zu gehen, können außerdem weitere GoT-Wörter eingegeben werden. In ersten Tests war das nicht wirklich notwendig, da der Dienst sehr zuverlässig funktioniert hat.

>>> Game of Spoils

Wie installiert man das Plugin?

Chrome bietet einen eigenen Web Store für Erweiterungen an. In der Suchzeile kann man einfach "Game of Thrones Blocker" eingeben und auswählen. Die Bewertungen, wie man sie auch im Play Store für Apps vorfindet, sind eine gute Orientierung. Hat man sich entschieden, kann das Plugin über den Button "Hinzufügen" installiert werden. Es erscheint dann neben der Suchzeile ein kleines Icon. Die Ziffer die im Laufe der Zeit erscheint, gibt an, wieviele Spoiler bereits während einer Session geblockt wurden.

Ebensolche Funktionen wie auch Chrome bietet Mozilla. Über Firefox-Add-ons kann nach Schutz vor Spoilern gesucht werden. Im Gegensatz gibt es aber keine speziell für Game of Thrones. Da muss dann auf die entsprechende Aufmachung verzichtet werden. Spoiler Protection 2.0 kann aber schnell eingerichtet werden und den eigenen Wünschen angepasst werden. Dafür sollte man aber das große Game of Thrones Vokabular bei der Hand haben, um die passenden Phrasen einzugeben.

>>> Spoiler Protection 2.0 (gibt es auch für Chrome)

Vorsicht, dieses Add-on funktioniert dann auch recht zuverlässig, verlangsamt aber den Browser. Er lässt sich aber nach Wunsch ein- und ausschalten. Ist man also auf unverdächtigen Webseiten unterwegs, kann man das Add-on einfach ausschalten.

Auch mobil geschützt

Auch für Apps am Smartphone gibt es Add-ons. Für Android empfiehlt sich Spoilers Blocker, ein kostenloser Dienst, der ähnlich wie Spoiler Protection funktioniert. Auch hier ist die Eingabe von Keywords vonnöten. Außerdem muss auf dem Android-Geräte vorher die Zustimmung erteilt werden, dass die App die Inhalte durchforstet.

Für iPhones gibt es die Anwendung Spoiler Block. Die App ist ebenfalls kostenlos und funktioniert auch auf individuelle Phrasen.