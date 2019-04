YouTube wertet Videos zu Brand in Notre-Dame als Fake News

Als in Paris am Montagabend die ersten Meldungen bei der Feuerwehr zu einem Brand in der Notre-Dame eingingen, verbreiteten sich Bilder auf Twitter rasant. In Echtzeit konnten Nutzer mitverfolgen, wie 400 Einsatzkräfte gegen die Flammen ankämpfen und versuchen, die Kathedrale vor der kompletten Zerstörung zu bewahren. Wer auf YouTube nach Videos suchte, bekam indes Infoboxen zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 angezeigt. YouTube warnt damit vor Fake-News.

Der Plattform-Anbieter entschuldigte sich bereits für den Fehler und entfernte umgehend die Boxen. Der implementierte Algorithmus, der Nutzer vor falschen Behauptungen und irreführenden Videos schützen soll, sorgte erst recht für Verwirrung.

Why in the world is @YouTube putting information about 9/11 underneath the Notre Dame livestream from @FRANCE24?



(Especially since it seems like, at least right now, ongoing renovations are the most likely cause, no indication of terror) https://t.co/A3HP36epxx pic.twitter.com/ZheCMC5pcG