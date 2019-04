Tech-Firmen warnen vor sich selbst

Das kam dann doch überraschend: Während Microsoft, Amazon, Google und Co. um milliardenschwere Aufträge des US-Militärs und der Polizei rittern, warnt die amerikanische Tech-Branche vor den Gefahren, die ihre Produkte in den Händen staatlicher Behörden anrichten können. Noch seien die Algorithmen, die als Künstlichen Intelligenz (KI) verkauft werden, „zu fehleranfällig“, um mitentscheiden zu dürfen, welche Personen auf Kaution freikommen sollten und welche nicht, heißt es in einem Bericht des Konsortiums „Partnership for AI“.

Von Apple über Microsoft, Google, IBM bis Amazon und Facebook sind alle Größen des Geschäfts Mitglied des Konsortiums. Dennoch dürfe der Bericht nicht als Meinung eines einzelnen Mitglieds missverstanden werden, betonen die Autoren.

Seit Jahren weisen Wissenschaftler darauf hin, dass die lernenden Maschinen sich auch die historischen Vorurteile der Menschen antrainieren und in ihren Codes verewigen. So sortieren KI-Programme für Personalchefs oft weibliche Bewerber aus, wenn Führungspositionen zu besetzen sind. Algorithmen, die im Justizwesen zum Einsatz kommen, tendieren wiederum dazu, höhere Strafen und strengere Auflagen für Schwarze vorzuschlagen. Die Politik müsse für ausreichende Regulierung sorgen, um sicherzustellen, dass diese Technologie nicht die Menschenrechte der Bürger verletzen, fordern Microsoft und Amazon jetzt.

Das ist gut so. Noch besser wäre es, wenn die Schwergewichte aus dem Silicon Valley die Verantwortung nicht auf die Politik abschieben würden. Sie könnten stattdessen einfach damit aufhören, Produkte zu verkaufen, die in den Händen der Käufer mehr Schaden anrichten als Gutes tun.

Zugegeben, Google verkauft aus Sorge vor Missbrauch schon seit einiger Zeit keine Gesichtserkennungssoftware mehr an staatliche Interessenten. Auch Microsoft lehnte jüngst ein ähnliches Geschäft der kalifornischen Polizei ab. Bei anderen Kunden ist Microsoft weniger zurückhaltend. In US-Gefängnissen ist das Produkt etwa schon im Einsatz.

Amazon gibt sich gänzlich schmerzbefreit. Obwohl Mitarbeiter und Investoren seit Monaten dagegen protestieren, vertreibt der Konzern weiter Gesichtserkennungssoftware an die amerikanische Polizei. Auch KI-Forscher der Rivalen Google, Microsoft und Facebook haben Amazon gedrängt, die fehlerhafte Software nicht mehr zu vertreiben. In Amazons Reaktion ist wenig Sinneswandel zu erkennen: Die Vorwürfe seien irreführend und keine Probleme bekannt. Das Produkt werde „mit jedem Update besser“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)