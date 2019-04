Der Bettler blickt irritiert auf. „Bargeld?“, fragt er und schaut auf den Fünf-Yuan-Schein, den ihm die Passantin hingelegt hat. Er zeigt auf den Zettel, auf dem groß ausgedruckt ein Barcode zu sehen ist. „Können Sie mir nicht per Wechat überweisen?“ „Cash is King“ – dieser Satz gilt in China nicht mehr. Denn schon seit einiger Zeit lässt sich alles via Smartphone bezahlen. Genau genommen mit einer App: Wechat, Chinas Alleskönner-App.

