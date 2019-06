Vinyl für die Generation Bluetooth

Wozu braucht ein Plattenspieler Bluetooth? Diese Frage stellen nicht nur audiophile Puristen. Das analoge Signal zu digitalisieren, in den Bluetooth-Codec zu konvertieren und über einen kleinen Drahtlos-Lautsprecher auszugeben scheint kein vielversprechender Weg, den von vielen beschworenen, besonderen Reiz der Schallplatte zu entdecken. Aber Vinyl ist „in“. Und Fakt ist, dass in vielen Wohnungen statt der altehrwürdigen Anlage nur mehr eine mehr oder weniger leistungsfähige Bluetooth-Box steht. Edle Drahtlos-Kopfhörer sind ebenfalls hoch im Kurs. Entsprechend boomen auch Bluetooth-Plattenspieler.

Auch Sony ist auf den Zug aufgesprungen. Der neue LX310BT ist mit einem Preis von 250 Euro eindeutig ein Einsteigermodell. Das verrät nicht zuletzt das geringe Gewicht. Auch wenn das Gehäuse – und leider ebenso die Zahnräder im Inneren – aus Plastik sind, rein optisch wirkt er durchaus wertig. Die klare Form zeigt, dass man bei Sony zumindest in Design investiert hat. Der sehr einfache Tonabnehmer ist schamhaft im Tonarm versteckt und kann nur gegen ein gleiches Modell getauscht werden. Im angepeilten Segment der Vinyl-Neulinge werden die meisten ohnehin kein Upgrade planen und eine Plug-&-Play-Lösung bevorzugen. Auf ebener Fläche steht er satt und hinreichend gedämpft.

Das Setup ist entsprechend simpel. Es muss nur der Riemen um den Alu-Plattenteller gespannt werden. Es gibt weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit, die Auflagekraft (hier mit drei Gramm relativ hoch) oder Antiskating einzustellen. Der Tonarm ist bereits ab Werk (hoffentlich gut) justiert.

Der LX3120BT hat eine Automatik. Bei manchen verpönt, von mir als Grobmotoriker geschätzt. Man muss also einfach nur auf Start drücken, und der Tonarm bewegt sich von selbst an den Plattenanfang. Die Stopptaste bringt ihn zurück, und wer die Nadel in der Mitte aufsetzen will, nutzt den dritten Knopf, den Tonarmlift. Kleiner Kritikpunkt: Die Tasten liegen ergonomisch nicht ganz perfekt und sind etwas klapprig. Die Kopplung mit Bluetooth-Geräten geschieht im Blindflug. Gekoppelt wird – nicht immer auf Anhieb – ans stärkste Signal. Empfängerwechsel sind mitunter mühsam.

Positive Überraschung. Nun endlich eine Platte aufgelegt, und eine positive Überraschung erlebt: Der Klang ist sehr sauber und eindeutig erwachsener, als in dieser Preisklasse erwartet. Rumpeln oder Brummen gibt es keines, die Verstärkung ist in drei Stufen wählbar. Allerdings sind in Verbindung mit einem Bose Soundlink Unterschiede zu MP3s vom Handy kaum auszumachen – außer dass die Platte zwischen den Tracks knistert und man nicht zum nächsten Titel springen kann. Der Mehrwert der Vinyl-Wiedergabe liegt dabei, wenn überhaupt, eher im Gesamterlebnis.

Via Netzwerkplayer oder Kabel an eine echte Anlage angeschlossen oder über hochwertige Kopfhörer gehört verspürt man einen Hauch des typisch „warmen“ Vinyl-Charakters. Wobei zwischen Bluetooth (mit Apt X) und Kabel (schaltbar Line oder Phono) keine Unterschiede feststellbar waren. Allerdings offenbart sich hier, dass die wahrgenommene Wärme und Fülle den reduzierten Höhen geschuldet ist und einer Überhöhung des Oberbasses, der mitunter den Rest überschattet – wer um 250 Euro ein audiophiles Gerät erwartet, wird enttäuscht werden. Dennoch ist der LX310BT ein durchaus brauchbarer Einstieg für jene, die Platten via Bluetooth hören wollen, und kann auch mit Gewinn an eine Hi-Fi-Anlage angeschlossen werden.