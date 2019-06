Googles Suchmaschinen-Umbau bringt Vielfalt

Google arbeitet wieder an seinem Such-Algorithmus. Daraus macht das Unternehmen seit Jahren ein großes Geheimnis. Ein lukratives Geschäft für Profis und selbsternannte SEO-Experten (Search Engine Optimization). Auch das Juni-Update wird mit zahlreichen Änderungen kommen, die Google aber nicht allzu publik macht. Immerhin ist es Ziel, schlechte Webseiten und Contentfarmen weiter nach hinten zu verfrachten und als gut bewertete Seiten nach oben zu bringen. Ein Detail lässt jetzt aber Betreiber kleinerer Seiten hoffen.

In Zukunft soll maximal zwei Mal die selbe Seite in den Suchergebnissen auf der ersten Seite auftauchen. Google will dabei auch die Subdomains mit in die Ergebnisse miteinbeziehen. Nur in Ausnahmefällen, "wenn unsere Systeme feststellen, dass das außergewöhnlich relevant für eine bestimmte Suche ist", würden Subdomains als unabhängige Webseite miteinbezogen werden.

In Zusammenhang mit dem Core-Update bedeutet das, dass die Resultate verschlankt werden sollen und eine größere Vielfalt der Ergebnisse bringen. Außerdem werden Seiten, die performant sind und sich durch einen qualitativ hochwertigen Content auszeichnen, besser gestellt.

Unabhängig davon merkt sich aber der Suchalgorithmus weiterhin die persönlichen Referenzen. Wer also in Google Chrome angemeldet ist, wird weiterhin auch auf die eigenen Präferenzen zugeschnittene Ergebnisse bekommen. Dafür sorgt der Knowledge Graph. Zumindest in der Theorie.

>>> BasicThinking

(bagre)