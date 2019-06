Google nimmt SMS-Nachfolger nun selbst in die Hand

Die 2008 vom finnischen Hersteller Nokia angestoßene Initiative zum Nachfolger der SMS könnte durch Google eine Renaissance erleben. Das Rich Communication Service (RCS) war ein abseits der Messaging-Dienste von WhatsApp, Telegram und Co. geplanter Dienst, womit auch ohne Nebenkosten Bilder verschickt werden können. Google soll angeblich daran arbeiten, den Dienst in weiteren Ländern einzuführen.

Wie auch die SMS ist RCS ein Dienst der Telekommunikationsanbieter. Nach elf Jahren in der Entwicklung konnten aber nur mäßige Erfolge gefeiert werden. Google will dafür seinen eigenen Android Messages Dienst ausbauen. Nachdem bereits einige Kommunikationsdienste (Allo, Hangouts, etc...) eingestellt wurden, will man sich auf einen einzigen Dienst konzentrieren. Die App soll dann auf jedem Android-Smartphone vorinstalliert sein.

Nutzer sollen künftig beim Start der App gefragt werden, ob sie den neuen Standard verwenden möchten. Sofern man zustimmt, wird vor dem Versenden einer Nachricht in Echtzeit abgefragt ob der Empfänger ebenfalls ein RCS-fähiges Gerät besitzt. Falls ja, steht den Nachrichten technisch nichts im Weg. Die App wechselt bei einer Inkompatibilität wieder auf die SMS um.

Unklar ist, ob der Nutzer darüber dann informiert wird. Sollten Bilder geschickt werden, werden diese von MMS von den Netzbetreibern teils zu vergleichsweise hohen Preisen abgerechnet. Ebenfalls ein Schwachpunkt ist die fehlende Verschlüsselung. RCS-Nachrichten werden nicht wie bei gängigen Messenger-Diensten Ende-zu-Ende verschlüsselt. Hier hält Google entgegen, dass die Nachrichten nicht auf Servern gespeichert, sondern nach der Übertragung von den Systemen gelöscht werden. Ausnahmen gibt es bei Videos und Fotos, um im Fall von Gruppenchats alle Teilnehmer die Möglichkeit zum Download erhalten sollen.

Diese Bedingungen gelten einem "The Verge"-Bericht nur so lange bis die Netzbetreiber die Auslieferung der RCS-Nachrichten übernimmt. Dann seien diese für die Speicherung verantwortlich.

