Leinen los: Apple Watch mit eSIM

Ruhig bleiben, gleichmäßig atmen und dabei den Finger nicht von der Krone entfernen. Schwierig inmitten des natürlichen Großraumtrubels. Die EKG-Funktion der Apple Watch in der vierten Generation ist jetzt auch in Österreich zugelassen. Kaum senkt man den Kopf und blickt auf die 44 Millimeter große Smartwatch, schlägt das EKG aus, wie ein Bestrafung dafür, dass man sich nicht an die Anweisungen halte. Nach nur wenigen Sekunden ist alles erledigt. Meinen leicht erhöhten Ruhepuls schiebe ich auf die Schlussproduktion. Ansonsten attestiert die Uhr einen normalen Sinusrhythmus.

Die Apple Watch Series 4 ist bereits seit Oktober auf dem Markt. Dabei konnte eine wichtige Funktion in Österreich bis vor kurzem noch gar nicht genutzt werden. Die eingebaute SIM-Karte, wodurch eine Smartwatch erst wirklich attraktiv wird. Beim Laufen das Handy und die Brieftasche zuhause lassen. Wer die kabellosen Kopfhörer von Apple besitzt, braucht auch keine weiteren technischen Gerätschaften mit sich tragen, um ständig Musik dabeihaben zu können.

Das Handy war lange Zeit die lange Leine der Smartwatch. Nur mit Bluetooth gekoppelt konnten die kleinen Computer mehr als nur die Uhrzeit und die zurückgelegten Schritte anzeigen. Nun wird dieses Feature nachgezogen, das in den USA und Deutschland schon längst genutzt werden kann. Die integrierte SIM-Karte.

Ein kleines Stück Plastik mit erstaunlich viel Technik. Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module) hat eine unglaubliche Wandlung vollzogen. Vom Kreditkartenformat zu einem 12,3 mal 8,8 Millimeter kleinen Chip und heute werden die SIM-Karten gar nicht mehr aus Karten herausgebrochen und in das Smartphone gesteckt. Der externe Chip ist allmählich überflüssig geworden. Vorerst ist in Österreich der Mobilfunkanbieter A1 der einzige Anbieter – zumindest über die Sommermonate. Voraussetzung dafür ist ein A1-Go-Tarif. Diese kosten zwischen 40 und 90 Euro. Die eSIM schlägt mit sieben Euro monatlich zu Buche. Kunden, die über A1 die Uhr beziehen möchten, können sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Entweder 530 Euro direkt bezahlen oder über 24 Monate 25 Euro pro Monat. Mit Variante gibt es zum eigentlichen Tarif zehn Gigabyte.

Die Uhr im Außeneinsatz. A1 hat den Registrierungsvorgang sehr einfach gestaltet. In wenigen Schritten kann die Uhr von der iPhone-Leine gelassen werden. Beim Einrichten wird man auch gleich gefragt, welche der iPhone-Apps man denn auch gerne auf seiner Uhr hätte. Die größte Frage, die sich stellt, kann die Apple Watch die Brieftasche und das Handy in vollem Umfang ersetzen? Es kommt darauf an.

Im Schwimmbad war es toll. Man muss nicht ständig Angst um seine Wertsachen (bis auf den Schlüssel) haben, denn man hat alles bei sich. Die Tageskarte, die Getränke, alles konnte mit der Uhr und Apple Pay beglichen werden.

Wäre da nicht die Sache mit dem Akku. Die Uhr vermisst seinen Träger auf Schritt und Tritt. Sie erkennt sportliche Aktivitäten gut, auch den Wechsel zwischen den einzelnen Lagen beim Schwimmen erkennt die Apple Watch. Spazieren wird ebenfalls als Sport gewertet, sobald es länger als zehn Minuten andauert. Aber der Akku ist im LTE-Modus schwach auf der Brust. Wer eine Runde laufen gehen möchte, kann das mit der Uhr auch machen. Aber wer noch abkühlen muss, sollte sich beeilen, denn auch die Uhr braucht schnell Erholung.

