Beim niederländischen Telekomkonzern Royal KPN kam es am Montag zu einem Netzwerkausfall, was zu massiven Störungen in großen Teilen des Landes führte. Notrufnummern der Polizei, Feuerwehren und anderen staatlichen Institutionen seien nicht erreichbar gewesen, hieß es. Menschen wurden über Twitter angewiesen, bei Notfällen direkt in Krankenhäuser oder zu Polizeistationen zu gehen.

Eine Polizeisprecherin sagte einem nationalen TV-Sender, alle verfügbaren Polizisten seien auf Streife geschickt worden. KPN räumte auf seiner Homepage ein, dass ein Netzwerkausfall die Mobil-und Festnetzdienste beeinträchtige. "Es wird an einer Lösung gearbeitet." Die Ursache der Störung war zunächst unklar.

(APA/Reuters)