Ein beeindruckendes Leichtgewicht

Spiegellose Kameras haben vermutlich mehr zur gesunden Haltung von Fotografen beigetragen als jede andere fotografische Erfindung. Hängen wir beispielsweise die Sony a6400 mit dem Universalobjektiv 18–135 Millimeter (entspricht im KB-Format etwa 28–200 Millimeter) über die rechte Schulter und die technisch vergleichbare Canon EOS 7D II mit dem EF 18–135 über die linke.

Links zieht es deutlich stärker nach unten, am Ende eines langen Reisetages neigt man zu Verspannungen. Die Canon-Kombination wiegt nämlich rund 1400 Gramm. Die gleiche Kombination von Sony kommt auf knapp über die Hälfte – 730 Gramm. Gäbe es kein anderes Argument für spiegellose Kameras, Gewicht und Größe allein würden schon genügen. Aber es gibt eben deutlich mehr Argumente, wie ein Test der Sony a6400 zeigte.



Gute AF-Verfolgung. Das allererste ist der Autofokus. Abgesehen von den Spitzengeräten von Canon und Nikon (1Dx II bzw. D5) bzw. auch von Sony (a9) haben wir noch keine Kamera erlebt, die so schnell und präzise scharf stellt wie diese kleine APS-C-Kamera.

Bei Sony kommt noch eine AF-Verfolgung dazu, die den technischen Fortschritt der vergangenen Jahre zeigt: Wenn einer der 425 AF-Punkte ein Objekt erfasst hat – idealerweise das Auge eines Menschen oder, nach einem Firmware-Update, eines Tiers –, lässt der AF nicht mehr los. Das Objekt wird von AF-Punkt zu AF-Punkt durch den gesamten Sucher weitergereicht und bleibt (im Idealfall) immer im Schärfebereich.

Wobei: Will man die Funktion nützen, die uns die Sony a6400 eingangs mit der Canon 7D II vergleichen ließ – nämlich die hohe Rate von elf Bildern pro Sekunde –, muss man entweder das eine oder andere unscharfe Bild in Kauf nehmen oder bei Schärfepriorität eine langsamere Bildrate.

Und noch ein ganz spezieller Nachteil der spiegellosen Sony: Elf Bilder pro Sekunde schafft man nur mit dem normalen Verschluss, was bedeutet, dass man im Sucher immer das zuletzt gemachte Bild kurz eingespielt bekommt. Mit etwas Übung kann man Objekte zwar dennoch verfolgen, besser geht es aber mit permanentem Live-View, wenn die Bilder direkt vom Sensorchip ausgelesen werden (dann gibt es auch kein Aufnahmegeräusch). Allerdings schafft die Sony a6400 in diesen Fällen nur noch acht Bilder pro Sekunde. Außerdem riskiert man beim digitalen Auslesen den „Rolling-shutter“-Effekt bei Objekten, die sich sehr schnell bewegen.

Wer die a6400 als kleine Sony a9 verwenden will, muss also zumindest bei der Bildrate (weniger bei der Geschwindigkeit des AF) Zugeständnisse machen. Aber die insgesamt ausgezeichnete a9 sollte ohnehin bald auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen sein. Im Herbst wird Sony angeblich eine a9 II vorstellen – rechtzeitig vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Auch Canon und Nikon werden ihre Spitzengeräte erneuern.

Die Qualität der 24-Megapixel-Bilder der Sony a6400 ist sehr gut, vor allem bei den JPG hat Sony mit einer besseren Farbwiedergabe und bei der Rauschreduzierung (ISO bis 32.000, maximal 102.400) nachgebessert: Die Bilder zeigen zwar ein wenig mehr Rauschen, dafür sind sie weniger matschig.

Die a6400 ist für um die 1000 Euro bei den Händlern erhältlich. Ein attraktiver Preis für das Gebotene.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2019)