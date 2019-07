838.000 Personen haben bisher von Breitbandmilliarde profitiert

Laut dem heute veröffentlichten Evaluierungsbericht "Breitband in Österreich" haben im Rahmen der bisherigen Ausschreibungen aus der Breitbandmilliarde 174 Förderungsnehmer in 694 Projekten Förderungszusagen über insgesamt 470 Mio. Euro erhalten. Insgesamt hätten von der Initiative Breitband Austria 2020 mit 838.000 Bürgern rund die Hälfte aller bisher unterversorgten Personen profitiert.

"Der geförderte Ausbau findet damit in der Hälfte aller rund 2.100 österreichischen Gemeinden statt. Darüber hinaus konnten im Zuge der Initiative Breitband Austria 2020 über 11.000 Zugangspunkte für Dritte in mehr als 1.640 Gemeinden neu mit Glasfaser angebunden werden", teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit.

(APA)