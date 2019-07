Plattenspieler-Pionier Braun kündigt Comeback an

Braun kündigt ein lang erwartetes Comeback in der angesehenen Audiokategorie an. Nach fast einhundert Jahren unterschiedlichem Design in einer Reihe von Branchen kehrt Braun Audio mit einer Neuerfindung der zeitlosen LE-Lautsprecher von 1959 in den Markt zurück.

Die neu entwickelte LE-Serie ist eine perfekte Wiedereinführung in das Erbe von Braun Audio und konzentriert sich auf schlichtes Design, einfache Bedienung und Konnektivität und vor allem auf die Reinheit des Klangs. Die neuen Lautsprechereinheiten (LE) werden auf der IFA in Berlin (6. bis 11. September) zum ersten Mal vorgestellt.

Mit dem legendären Designer Dieter Rams als Leiter von Braun Design wurde 1956 das erste HiFi-Plattenspielersystem mit einer transparenten Plexiglasabdeckung auf den Markt gebracht: das SK 4. Dieses revolutionäre Design setzte den Standard für nachfolgende Audiogeräte.

Neue LE-Serie – Braun

1959 stellte Braun mit dem TP 1 die weltweit erste Kombination aus mobilem Plattenspieler und Radio vor. Die innovative Radio-Plattenspieler-Kombination des Modells gab über einen im Gehäuse versteckten federbetätigten Stift Schallplatten mit 45 U/min wieder.

Die von 1980 bis 1990 produzierte Atelier Reihe war die erste stapelbare HiFi-Anlage auf dem Markt. Dabei konnten alle Komponenten, die in der zehnjährigen Produktionszeit hergestellt wurden, optisch und technisch mit allen anderen kombiniert werden.

Neue LE-Serie – (c) Braun

Die Neuerfindung der LE-Lautsprecher, die ursprünglich von Dieter Rams im Jahr 1959 entworfen wurden, veranschaulicht sein Ethos: "Gutes Design ist ehrlich." Die LE-Serie kombiniert das Audio-Erbe und die Handwerkskunst von Braun mit moderner Technologie und Konnektivität. Die Lautsprecher sind kräftig, ohne aufdringlich zu wirken, und verkörpern eine gelungene Balance aus kraftvoller Leistung und minimalistischer Form.

