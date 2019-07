Instagram lässt die Likes verschwinden

In sieben Ländern wird Instagram-Nutzern die Anzahl der Likes unter Bildern künftig nicht mehr angezeigt. Auch die Videoaufrufe sind nicht mehr zu sehen. Die Facebook-Tochter will damit erreichen, dass sich "Follower auf die Fotos und Bilder konzentrieren, die ihr teilt, nicht auf die Zahl der Likes, die sie erhalten haben", lässt der Dienst mitteilen.

Nach einem Testlauf in Kanada wird die Funktion auf Australien, Brasilien, Irland, Italien, Japan und Neuseeland ausgeweitet. Nutzer sollen aber weiterhin sehen, wie viele Likes ihre eigenen Beiträge erhalten haben.

