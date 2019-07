Das unschlagbare Langzeitgedächtnis von Druckern

Moderne Drucker können alles. Sie scannen, sie drucken, sie kopieren und sie merken sich alles. Vor allem jene, die in großen Büros stehen und von vielen Personen gleichzeitig verwendet werden.

"Ein Business-Drucker ist ein PC, der auch drucken kann", erklärt Heiko Witzke, Pressesprecher von HP. Dessen seien sich aber nur sehr wenige bewusst, sagt er im Gespräch mit der "Presse". Auch deshalb habe man sich - zumindest bei HP - dem Thema Sicherheit verschrieben. Die übertragenen Daten werden auf der Festplatte immer nur verschlüsselt abgespeichert. Deswegen sei auch ein Zugriff nicht möglich.

Eine Festplatte im Drucker klingt ungewöhnlich, dient aber dazu, um Daten für die Verarbeitung zwischenspeichern zu können. Das spart Bandbreite. Intelligente Systeme legen sie dort während einer Session für den Fall ab, dass ein Dokument öfter benötigt wird. Bei Business-Druckern, die im Normalfall auch A3 drucken können, ist es meist möglich, auch am Drucker selbst noch Änderungen vornehmen zu können.

Die Sicherheit bei einem Drucker sei aber auch immer eine Einstellungssache der IT-Administration im Haus. Wie wird ein Drucker ins Netzwerk integriert und sind USB-Schnittstellen geschlossen oder nicht.

Denn es ist auch durchaus möglich, dass über einen USB-Stick vorsätzlich oder unbeabsichtigt Schadsoftware eingebracht werden kann. Die sich dann im gesamten Netzwerk ausbreitet. Bei HP sei diese Schnittstelle immer geschlossen und könne nur durch den Admin freigeschaltet werden.

Achtsamkeit am Arbeitsplatz

Bei klassischen Druckern, die sich im preislichen Rahmen bis zu 700 Euro bewegen und hauptsächlich im privaten Rahmen zum Einsatz kommen, ist normalerweise keine Festplatte verbaut. Und dort sollten auch private Daten ausgedruckt werden. Denn die zu druckenden Dokumente werden am flüchtigen RAM abgelegt. Dieser wird gelöscht, sobald er vom Strom genommen wird. Nicht am Arbeitsplatz.

Denn nicht alle Firmen gehen sorgsam mit alten Geräten um, sondern verkaufen sie auf Online-Marktplätzen wie Ebay. Ohne dabei nochmal einen Blick auf die verbaute Festplatte zu werfen.

Bei einem Test des Fachmagazins C't 2016 wurden über eben jene Plattform alte Geräte erworben. Das Auslesen der Festplatten der Drucker förderte interne Unterlagen eines deutschen Fördertechnik- und Automationsbetriebs hervor. Darunter auch Verträge mit Volkswagen. Denn der Fax- und Scanfolder wurde nicht gelöscht. Immerhin sorgte der Admin dafür, dass Druckaufträge nicht auf der Festplatte gespeichert werden.

Verschlüsseln und Schreddern

Nicht alle Hersteller setzen auf Verschlüsselung bei der Übertragung und beim Speichern der Daten auf ihre Drucker. Eine IT-Abteilung kann mit entsprechender Software nachbessern. Viele Anbieter statten wiederum ihre Geräte mit entsprechendem Sicherheitspaket aus. Aber auch hier müssen Einstellungen vorgenommen werden, um von innen sowie von außen ausreichend geschützt zu sein.

Sollte ein Drucker erneuert werden, empfiehlt sich unabhängig von den Sicherheitseinstellungen die Vernichtung der Festplatte. Otmar Lendl vom Computer Emergency Response Team Austria (CERT) betont, dass sich die darauf befindlichen Daten meist wiederherstellen lassen. Wenn eine Firma ihren Drucker entsorgen will, rät Lendl dazu, die Festplatte auszubauen oder professionell zu entsorgen. Denn selbst wenn die Festplatte gelöscht oder formatiert wurde, ließen sich die gedruckten Dokumente relativ leicht wiederherstellen. "Dafür gibt es einige kostenlose oder bezahlpflichtige Werkzeuge im Internet. Oder auch eigene Dienstleister, die sich auf genau das spezialisieren". Datenrettung sei ja an sich auch ein legitimes Geschäft, so Lendl.

Außerdem sollte aber nicht vergessen werden, dass Inhalte, die an einen Drucker geschickt werden, auch einen Ursprung haben. Jede Sicherheitsmaßnahme ist sinnlos, wenn beim Löschen von Daten nicht alle Datenträger berücksichtigt werden.