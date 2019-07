Das versteckte Körberlgeld der Mobilfunker

Deutsche Nutzer schauen meist ungläubig, wenn man von den günstigen österreichischen Mobilfunktarifen berichtet. Denn im Vergleich zu den Nachbarn lässt sich hierzulande beim Telefonieren und mobil surfen ordentlich sparen. Doch im Kleingedruckten verstecken sich zum Teil massive Kosten. Über Aktivierungsgebühren, Tarifwechsel, Mahnspesen und Entsperrentgelte lässt sich einiges verdienen. Bei Magenta und Tele.Ring zählt die Arbeiterkammer (AK) 33 verschiedene mögliche Zusatzentgelte, bei A1 31 und Drei 24. Bei Bob, HoT, yesss!, Ge-org, wowww! und spusu kommen elf bis 16 Nebenspesen dazu.

Dabei wäre es laut AK ganz einfach: "Grundgebühr plus nutzungsabhängige Entgelte zusammengerechnet ergeben die Gesamtkosten für ein Handy, so die Kammer am Mittwoch in einer Aussendung.

Stattdessen gebe es Aktivierungskosten bis zu 69,99 Euro und Servicepauschalen von bis zu 25 Euro jährlich. "Seit 2015 haben sich die Servicepauschalen um zehn bis 25,6 Prozent verteuert, obwohl die Inflation im selben Zeitraum nur rund fünf Prozent betrug", rechnet die Arbeiterkammer vor.

Besonders teuer wird es, wenn die SIM-Lock, also die Betreiberbindung entsperrt wird: Dies schlägt sich bei A1 je nach Vertragsdauer mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro zu Buche, bei Drei mit 40 Euro. Bei Magenta gibt es hingegen keine SIM-Lock-Kosten. Ein Tarifwechsel koste bei A1 29,90 Euro, bei Magenta meist 49,90 Euro und bei Drei je nach Up- oder Downgrade 25 bis 49,90 Euro.

Mahngebühren zwischen 4,36 Euro und zehn Euro

Der SIM-Kartentausch bei Verlust und Diebstahl ist bei manchen Anbietern kostenlos oder mit der Servicepauschale abgegolten, bei anderen zahlt man hingegen bis zu 14,90 Euro extra.

Die Preisunterschiede sind mitunter erheblich: Eine Mahnung kostet etwa zwischen 4,36 und zehn Euro, der SIM-Kartenersatz im Fall eines Diebstahles zwischen 2,20 und 14,90 Euro, eine Wunschnummer schlägt sich zwischen zehn und 200 Euro zu Buche.

(APA/bagre)