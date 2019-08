Der Lauschangriff im Wohnzimmer

Alexa, Siri, Google und auch Bixby sollen das Leben der Menschen erleichtern. Das Radio einschalten, leiser und lauter drehen oder das Licht regulieren. Die Bequemlichkeit hat seinen Preis. Damit die Assistenten diese Arbeit übernehmen können, müssen sie ständig zuhören. Damit sie ihren Einsatz, das Aktivierungswort, nicht verpassen. Die ständige Überwachung nahm man für ein Stück Künstliche Intelligenz in den eigenen vier Wänden in Kauf. Dass aber Menschen die Anfragen auswerten, sorgt nun für Kritik. Es gibt beim Marktführer jetzt die Möglichkeit dieser Auswertung zu widersprechen. Google und Apple haben die Auswertung generell gestoppt.

Seit Einführung der Assistenten kämpfen Anbieter gegen den schlechten Ruf der Assistenten. Ständig wird betont, dass es sich um keine Wanzen handelt. Die Maschinen würden erst mit dem Aktivierungswort zuhören. Das Argument war überzeugend genug, wie die steigenden Verkaufszahlen zeigen. Im vierten Quartal wurden in Europa knapp acht Millionen Geräte verkauft. Tendenz steigend. Dass die Assistenten mithören, das Risiko nahmen viele Kunden wissentlich in Kauf. Dass aber die Anfragen von Menschen abgetippt und ausgewertet werden, war bisher nicht bekannt.

Nun zeigt sich, dass die Arbeit unter anderem von polnischen Zeitarbeitern in Heimarbeit erledigt wird. Sowie auch in den USA, Costa Rica, Indien und Rumänien. Amazon bestätigte, dass es "einigen Mitarbeitern" gestattet sei, außerhalb einer geschützten Umgebung zu arbeiten. Es gelten "strenge Sicherheitsmaßnahmen" und "Richtlinien, an die sich Mitarbeiter halten müssen".

"Im Rahmen dieses Workflows haben Mitarbeiter keinen direkten Zugriff auf Informationen, die die Person oder das Konto identifizieren können", betonte Amazon. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete bereits im April, auf einem Screenshot zu einem solchen Transkriptions-Auftrag seien eine Account-Nummer, der Vorname des Nutzers sowie die Seriennummer des Geräts aufgeführt gewesen. Der Konzern erklärte, alle Informationen würden streng vertraulich behandelt und es werde mit Zugangseinschränkungen und Verschlüsselung gearbeitet.

Auswertung unterbinden bei Amazon optional

In den Privatsphäre-Einstellungen von Alexa kann der Auswertung widersprochen werden. Dafür muss "Verwalten Sie, wie Ihre Daten zur Verbesserung von Alexa genutzt werden dürfen" ausgewählt werden. Die beiden zur Verfügung stehenden Optionen sollten deaktiviert werden. Zum einen die Möglichkeit, dass die eigenen Sprachaufnahmen zur Entwicklung neuer Funktionen verwendet werden dürfen. Und zum anderen die Möglichkeit, dass die eigenen, über Alexa gesendeten Nachrichten zur Verbesserung der Genauigkeit von Abschriften herangezogen werden dürfen.

Apple und Google stoppen Auswertungspraxis

Apple hat als erster Anbieter von Sprachassistenten angekündigt, die Nutzer ausdrücklich um eine Erlaubnis zum nachträglichen Anhören von Mitschnitten durch Mitarbeiter zu fragen. Die Funktion solle in einem späteren Software-Update umgesetzt werden, teilte der iPhone-Konzern dem Tech-Blog "TechCrunch" in der Nacht auf Freitag mit.

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass Google nach einem ähnlichen Bericht über seinen Assistant bereits Anfang Juli das Anhören der Mitschnitte durch Menschen in der EU ausgesetzt hat. Dieser Stopp gilt noch mindestens bis Ende Oktober, wie der Hamburger Datenschützer Johannes Caspar mitteilte. Er leitete wegen der Praxis ein Verwaltungsverfahren gegen den Internet-Konzern ein, um das Anhören der Mitschnitte durch Google-Mitarbeiter oder Dienstleister zu untersagen. Laut Google werden nur rund 0,2 Prozent aller Sprachbefehle an den Assistant auf diese Weise abgetippt.