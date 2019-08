Das Spiel mit der Gewalt

Innerhalb von 13 Stunden starben in den US-Bundesstaaten Texas und Ohio 29 Menschen, erschossen durch einen rechtsextremen Amerikaner mit unbändigem Hass gegen Latinos und einen 24-Jährigen, der mit Todeslisten auffiel. Es sind neue Attentate in einer traurig langen Reihe. 2019 kam es bereits zu 250 Angriffen mit Schusswaffen, mehr als 273 Menschen kamen dabei ums Leben. US-Präsident Donald Trump erklärte am Montag in einer Ansprache, dass diese „finsteren Ideologien besiegt“ werden müssen.

