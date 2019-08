Amazons Alexa-Geräte werden in China von Schülern produziert

Um der hohen Nachfrage nachzukommen, setzt ein Zulieferer von Amazon in China Schüler ein, die Alexa-Geräte in Nacht- und Überstunden zusammenbauen. Der britische „Guardian“ enthüllt in Berufung auf Dokumente und Interviews mit Arbeitern, dass das Technologieunternehmen Foxconn mehr als tausend Teenager zwischen 16 und 18 Jahren aus Schulen in Hengyang im Süden der Volksrepublik rekrutiert hat.

Die Schüler werden demnach als „Praktikanten" beschäftigt, deren Lehrer werden dafür bezahlt, sie zu beaufsichtigen. Die Lehrer werden auch angeleitet, unkooperative Schüler zusätzliche Überstunden leisten zu lassen. Das verstößt gegen chinesische Arbeitsgesetze: 16-Jährige dürfen dort grundsätzlich arbeiten, aber nicht nachts, sie dürfen auch keine Überstunden leisten.

Schlechte Noten für Verweigerer

Mit der Ausbildung der Schüler dürfte ein solches „Praktikum“ wenig zu tun haben: Eine 17-Jährige, die eine Ausbildung im Bereich Datenverarbeitung macht, erzählte Reportern, dass sie die Aufgabe bekommen habe, eine Schutzschicht auf täglich 3000 Echo Dots, sogenannte Smart Speakers, anzubringen. Die zunächst vereinbarte Arbeitszeit von fünf Arbeitstagen pro Woche zu je acht Stunden sei auf sechs Arbeitstage zu zehn Stunden heraufgesetzt worden. Lehrer hätten der Schülerin gedroht, dass es negative Auswirkungen auf ihre Noten habe, sollte sie die Arbeit verweigern. Ein internes Dokument besagt, dass Überstunden nötig seien, um die Produktionsziele zu erreichen.

Bis zu zwei Monate lang werden Schüler eingesetzt, um die Belegschaft zu unterstützen: in der Produktion von Echo- und Echo-Dot-Geräten, die via Sprachsteuerung ("Alexa") bedient werden, und zur Herstellung von Amazons E-Book-Reader Kindle. Bis zu 15 Prozent der Belegschaft seien sogenannte „Praktikanten“, geht aus Dokumenten hervor, die der chinesischen Organisation China Labor Watch zugespielt und von dieser an den „Guardian“ weitergereicht wurden.

2,10 Euro Stundenlohn

Die Schüler bekommen für ihre Arbeit einen Stundenlohn von 16,54 Yuan (2,10 Euro). In den Dokumenten werden die Vorzüge jugendlicher Arbeiter genannt: Sie seien billig, flexibel und lernten schnell neue Dinge. Mit mindestens vier Schulen wurden Vereinbarungen getroffen, die Schulen bekommen dafür 500 Yuan (ca. 63 Euro) pro Monat und Schüler.

Foxconn: Praktikum nütze Schülern

Foxconn, einer der weitweit größten Fertigungsbetriebe für elektronische Produkte aus Taiwan, hat die Praxis zugegeben und will die Arbeitsbedingungen beim Praktikantenprogramm laut einer Stellungnahme ändern, sodass keine Nacht- oder Überstunden mehr anfallen. Schüler, die bisher dazu verpflichtet worden sind, seien auch entsprechend bezahlt worden, erklärt das Unternehmen, das auch iPhones für Apple herstellt.

Dass überhaupt Schüler zur Produktion eingesetzt werden, verteidigt Foxconn: Das Programm ermögliche es ihnen, praktische Arbeitserfahrungen zu sammeln und ihre beruflichen Chancen nach dem Schulabschluss zu verbessern, wird argumentiert. Dennoch räumte Foxconn ein, künftig mehr reguläre Arbeiter einzusetzen.

Das Unternehmen ist schon zum wiederholten Male unter Druck: Im Vorjahr kritisierte China Labor Watch, dass Foxconn zu sehr auf Leiharbeiter setze und Löhne ausbezahle, die nicht für ein menschenwürdiges Leben reichen.

Amazon hat angekündigt, die Situation zu untersuchen. Experten seien schon an die Produktionsstätte in China entsandt worden. Amazons Echo-Geräte sind seit 2014 am Markt. Im Jänner 2019 gab Amazon bekannt, über 100 Millionen Geräte verkauft zu haben.

