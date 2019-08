GreenShirtGuy: "Nicht alle Helden tragen Capes"

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin. Und in manchen Fällen geht es einem danach nicht nur besser, man wird auch zu einem Internethit. Alex Kack wird in US-Medien aktuell gefeiert und gibt ein Interview nach dem anderen. Doch was war passiert?

Bei einer Stadtversammlung in Tucson, Arizona, nahe der mexikanische Grenze, beginnt eine Frau mit rotem Baseball-Cap mit dem bekannten Schriftzug "Make America Great Again" Parolen zu brüllen. Die Trump-Anhängerin hält ein Schild hoch, während sie sich bei ihrem Protest mit dem Smartphone selbst filmt. Für den #GreenShirtGuy der Beginn seiner Berühmtheit. Er kann einfach nicht mehr aufhören zu lachen. Während immer mehr Menschen den Raum verlassen und ein Polizist versucht, die Frau und ihren Partner aus dem Saal zu führen, sitzt Alex Kack mit Tränen in den Augen noch immer in der ersten Reihe.

Es dauert nicht lange bis er auf Twitter gefeiert wird. Nutzer schreiben "Helden tragen nicht immer Capes" und wollen wissen, wer dieser Mann im grünen Polo-Short ist. In Interviews erklärt Kack, ein aktives Mitglied der Organisation "Peoples Defense Initiative", dass er es als Form des Protests sieht. "Die Mehrheit dieses Landes [...] versteht, dass die lautesten Stimmen, die gerade jetzt auftreten, irgendwie lächerlich sind. Und ich denke, das Lachen schwingt mit, denn so fühlen sich die Menschen im Moment", erklärte er gegenüber der Washington Post.

