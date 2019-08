Drei stattet Wörgl als erste Stadt Österreichs vollständig mit 5G aus

Der Ausbau des 5G-Netzes schreitet auch bei Drei voran. Wörgl im Tiroler Unterland wird als erste Stadt Österreichs vollständig mit einem 5G-Netz von Drei ausgestattet. Damit ist Wörgl die dritte Gemeinde mit einem 5G-Netz von Drei. Zuvor hatte das Mobilfunkunternehmen in Linz ein zusammenhängendes 5G-Netz in Betrieb genommen, gefolgt von einem Launch in Pörtschach am Wörthersee.

Wörgl werde damit zu einem 5G Vorreiter, sagte Drei CEO Jan Trionow bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Netzes am Dienstag in Wörgl. "Die schnelle Internet-Anbindung ist einer der wichtigsten Zukunftsfaktoren für unseren Wirtschafts- und Bildungsstandort", erklärte Wörgls Bürgermeisterin Hedi Wechner. Dank 5G sei Wörgl nun früher als erhofft in der Lage, das gesamte Gemeindegebiet mit Highspeed-Internet zu versorgen, fügte sie hinzu.

In den kommenden Monaten will Drei sein 5G Netz weiter ausbauen, hieß es. Sobald genügend Standorte angebunden sind, sollen auch neue Angebote mit 5G-fähigen Endgeräten und Tarifen auf den Markt gebracht werden. Bis dahin lädt der Mobilfunker interessierte Kunden, Unternehmen und Institutionen in den bereits versorgten Gemeinden ein, sich für einen 5G Test zu melden.

Bis Jahresende peile das Unternehmen, eine Tochterfirma des chinesischen Mischkonzerns Hutchison, auch die 5G Vollversorgung von Linz und weiteren Regionen in ganz Österreich an. Wo das sein wird, hänge davon ab, wo 5G am dringendsten benötigt wird, hieß es.