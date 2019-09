Apple Keynote: iPhone 11 und Apple TV+ zum Kampfpreis.

Das Apple-Drehbuch verläuft immer nach dem selben Schema. Bereits zu Beginn des Jahres tauchen erste Gerüchte zu den neuen iPhones auf. Zum Teil sollen diese Informationen von Apple selbst gestreut werden. Apple selbst will das bis heute nicht bestätigen und geht formal auch strikt gegen Leaks vor. Nun ist es aber wieder so weit. Der Tag der Keynote ist da und nahezu alle Details zu den drei neuen Geräten sind schon bekannt. Bleibt zu hoffen, dass Tim Cook mit den ikonischen Worten „One More Thing“ von Steve Jobs noch etwas in petto haben wird, das alle noch überrascht.

>>> Die Gerüchte im Überblick.

Dass Apple es dennoch schafft, trotz nahezu allen bekannten Details, die Massen zu begeistern, zeigt ein Blick auf Twitter. Seit Stunden trenden dort #AppleEvent und #iPhone11. An der Börse wird das Unternehmen jedoch nicht mit Vorschusslorbeeren bedacht. Die Aktie startet mit einem Minus von knapp einem Prozent, kann sich aber dennoch über einen Kurs von 212,78 US-Dollar freuen.

Gaming-Service Arcade für fünf Euro monatlich

Am Apple Campus wurde eine eigene Veranstaltungslocation gebaut. Zu Ehren des 2011 verstorbenen Apple-Gründers wurde es nach Steve Jobs benannt. Nach einem pünktlichen Start und einer kurzen Einführung ohne den obligatorischen Rückblicken zu Verkaufszahlen, überlässt er gleich die Bühne dem Arcade-Thema. Apple Arcade wird im Store eine eigene Rubrik sein, um dem Nutzer eine übersichtliche Darstellung der neuen Spiele zu bieten. Darunter auch Froggles von Konami und „Humanity's last Survivor" von Capcom. Demonstriert wurden beide Spiele, die für iOS optimiert sind, auf dem iPad. Das Capcom-Spiel, deren Schmiede auch Resident Evil entstammt, wird exklusiv für Apple erhältlich sein. Bei dem von Annapurna vorgestellten Spiel „Sayonara Wild Hearts“ steht eine Heldin im Mittelpunkt.

Arcade startet in 150 Ländern am 19. September. Der unlimitierte Zugang zu der Gaming-Plattform soll knapp fünf Dollar kosten. Wie bei Streaming-Diensten mittlerweile üblich, können sich Spieler einen Monat kostenlos von der Qualität des „Gaming-Service“ überzeugen. Welche 150 Länder gemeint sind, und ob Österreich dabei ist, bleibt bislang unbeantwortet.

Apple TV+ zum Kampfpreis

Apple weiß, das Interesse seiner Kunden am Köcheln zu halten. Endlich gibt es auch einen Trailer zu „See“ mit Jason Mamoa (Game of Thrones). Bei der Ankündigung des Netflix-Konkurrenten war die Inhaltsangabe ziemlich kryptisch. Nun ist gewiss, es handelt sich um ein Endzeitdrama, in der die Menschen in der Post-Apokalypse das Augenlicht verloren haben, aber Evolution will, dass Menschen sehen. Diese Veränderung scheinen aber nicht alle zu billigen. – REUTERS

Am 1. November startet der Service in 100 Ländern und Apple-Originale sollen monatlich hinzukommen. Und auch hier setzt Apple auf den Kampfpreis von knapp fünf Dollar pro Monat, ohne Personenbeschränkungen. Ein Jahr kostenlos gibt es für Neukunden eines Apple-Geräts.

Ein eigenes Betriebssystem für Tablets: iPad OS

Die Benutzeroberfläche des Betriebssystems wirkt aufgeräumt. Mit der Stiftunterstützung zieht Apple endlich nach. Dienste und Funktionen, die Galaxy-Note-Nutzer bereits längst gewohnt sind und zu schätzen wissen. Screenshot eines beliebigen Inhalts machen und dann mit dem Stift Notizen und Zeichnungen machen.

Das neue 10,2 Zoll iPad (7. Generation) startet bei $329 und kann ab sofort bestellt werden. #AppleEvent #Livetweet pic.twitter.com/HMI86SLvVB — iPadblogzine (@ipadblogzine) 10. September 2019

The new iPad is available for $329 today, shipping September 30. #AppleEvent pic.twitter.com/1BXizbOLb2 — CNET (@CNET) 10. September 2019

Das neue 10.2 Zoll große iPad, das im Zuge dieser Neuerung vorgestellt wird, besteht zu 100 Prozent aus wiederverwertetem Aluminium und kommt für 320 Dollar (ohne Steuern) auf den Markt. Im Inneren bietet das Gerät ordentlich Hardware, aber die dicken Ränder sind komisch. Ab dem 30. September werden die Geräte erhältlich sein.

Apple Watch, der Lebensretter

In einem sehr emotionalen und hochdramatischen Featurefilm zeigt Apple, wie die Uhr das Leben von Menschen verändert oder sogar gerettet hat. Die emotionale Schiene kann Apple bespielen, wie kein anderer. Aber bei all der perfekten PR-Maschinerie, muss man auch anmerken, dass es tatsächlich zahlreiche Berichte darüber gibt, wie die EKG-Funktion in der Apple-Watch frühzeitig Unregelmäßigkeiten erkennt.

Damit das Leben der Apple-Nutzer noch gesünder wird, gibt es die Möglichkeit die „Health Research App“ zu installieren. Damit achtet die Uhr dann auf Umgebungsgeräusche. Wenn es zu laut wird, gibt es eine Warnung. Für Frauen gibt es nun ein Tool, um den eigenen Zyklus besser im Auge zu behalten und zu berechnen.

Nutzer können selbst bestimmen, welche Daten sie mit Apple teilen.

Die neue Apple Watch

Die 5.Generation hat ein Always-On-Display. Dabei wird das Licht gedämmt, wenn es aus dem Blickfeld bewegt wird. Fast wie bei einer echten Uhr. Der integrierte Gyrosensor erkennt, ob der Nutzer auf die Uhr schaut. Bleibt nur noch das mit dem Aufladen. Der verbesserte Akku schafft aber trotzdem weiterhin nur 18 Stunden - dabei bleibt Apple dabei, dass es „ein ganzer Tag“ ist.

Omg I didn’t think they were gonna release a series 5 watch!! I AM SO EXCITED!!!! Always on display + 18 hour battery life! #AppleEvent pic.twitter.com/JSOAgsm1Tj — iJustine (@ijustine) 10. September 2019

In über 150 Ländern wurde der länderspezifische Notruf in der Uhr direkt integriert. Dabei braucht die Uhr keine iPhone-Anbindung, also nur eine eSIM. Und auch hier verwendet Apple altes Aluminium und verschreibt sich damit ein bisschen mehr dem Umweltschutz.

Dafür gibt es ein neues Material bei der 5. Generation: Titan. Keramik wird ebenfalls angeboten.

Ab 200 Dollar (ohne Steuern) ist die Uhr ab dem 20. September erhältlich. Wieviel die Titan- oder Keramik-Version mit eSIM kosten soll, verrät Apple noch nicht.

iPhone - „ein Gerät, das all unser Leben verändert hat“

„Kunden lieben iPhone“, eröffnet Tim Cook die iPhone-Präsentation. Darüber, dass seit einigen Monaten die Verkaufszahlen rückläufig sind, haben in so einem Rahmen wenig verloren. Aber unbestritten ist, dass Apple hier schon lange nichts mehr Zündendes vorgestellt hat, aber die Preise ordentlich angehoben hat. Damit wurden Preise jenseits der 1000-Euro-Grenze salonfähig.

Das iPhone 11 kommt bunt daher (insgesamt sechs Farben - siehe Bild) kommt mit einer wie im Vorfeld vermuteten neuen Kamera-Anordnung auf der Rückseite. Und die steht noch immer deutlich vom restlichen Gehäuse ab. Der Buckel ist einfach nicht schön. Das 6,1 Zoll große Device hat ein Retina-Display und ein Sound-System, das Dolby Atmos unterstützt.

iPhone XR war das populärste iPhone der letzten Generation #AppleEvent pic.twitter.com/aqUmqLR5yT — Marco Engelien (@MarcoEngelien) 10. September 2019

Wie auch bei anderen Herstellern liegt der Fokus auf der Kamera. Neben dem herkömmlichen Objektiv bietet die Kamera ein Weitwinkel- und ein Ultraweitwinkelobjektiv. Die Kamera eignet sich damit auch für Portraits und Weitwinkel-Aufnahmen. Die Kamera ist gewöhnungsbedürftig. – REUTERS Außerdem - Künstliche Intelligenz - sei Dank, reagiert die Kamera auf schlechte Belichtung. Der Nachtmodus ist ein lange erwartetes Feature. Bei einigen Android-Geräten in der Premium-Sparte ist das bereits Standard.

Mit der Frontkamera ist es erstmals möglich auch Slow-Motion-Aufnahmen zu machen.

Das iPhone 11 startet ab 699 Dollar. Also in der geringsten Speichervariante und kleinsten Ausführung. Tim Cook bleibt uns hier noch ein paar Details schuldig.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.