Online-Quiz für Schüler soll zu mehr Digitalkompetenz führen

Schüler und Jugendliche umgeben sich täglich mit Smartphones, Computern, Spielekonsolen und sind dabei auch ständig online. Die Nutzung scheint für sie natürlich, doch der richtige Umgang muss gelernt und gelehrt werden. Das Forum Mobilkommunikation hat speziell für den schulischen Zweck ein Tablet-Quiz entwickelt. Geeignet ist es für Schüler ab der sechsten Schulstufe.

Das Quiz ist mit einfachen Fragen interaktiv aufgebaut. Schüler sowie auch Lehrer bekommen dabei nicht nur einen Einblick in die Nutzungsgewohnheiten Jugendlicher, sondern auch einen informativen Einblick in die Geschichte des Mobilfunks. Oder hätten Sie gewusst, wann das A-Netz in Österreich gestartet ist und wodurch es sich auszeichnet?

Im Online-Quiz werden die wichtigsten Themen abgefragt, die im umfangreichen Unterrichtsmaterial des FMK vermittelt werden. Das gesamte Lehrmaterial ist kostenlos und ohne Registrierung für Schüler und Lehrer verfügbar (Link ist unter dem Artikel zu finden). Das für Tablets optimierte Lernmaterial "Mobile Generation" ist in vier Module unterteilt, die auch unabhängig voneinander im Unterricht verwendet werden können:

Dabei geht es einerseits um die Entwicklung der mobilen Telekommunikation, die technischen Hintergründe und andererseits werden auch gesundheitliche Aspekte beleuchtet. Der vierte Abschnitt beschäftigt sich mit der Frage der Datensicherheit und der Nutzung von Inhalten in Sozialen Medien. Modul "Wie hat sich´s entwickelt?" ist die Historie der Entwicklung der mobilen Telekommunikation vom Beginn an bis heute.

>>> Quiz und Lehrmaterial

(bagre)