Huawei Mate 30: Ohne Google Apps und Verfügbarkeit in Europa?

Heute, Donnerstag, wird Huawei die neue Mate-Serie in München vorstellen. Die vier erwarteten Geräte werden die ersten echten Opfer des Handelskriegs zwischen den USA und China sein. Denn die Geräte werden zwar Android als Betriebssystem haben. Dieses kommt aber nicht direkt von Google, weswegen auch die elementaren Apps wie Gmail, YouTube und Chrome nicht an Bord sein werden. Ein herber Rückschlag für Huawei, die 2019 die Nummer eins am Smartphone-Markt werden wollten und dieses ehrgeizige Ziel durchaus hätten erreichen können. Und hätte damit Samsung nach sechs Jahren erstmals vom Thron stoßen können. Aktuell hält Samsung bei 22,7 Prozent, Huawei bei 17,6 und Apple ist mit 10,1 Prozent noch im zweistelligen Bereich. Aber auch europäische Kunden bekommen erstmals die Auswirkungen des US-Banns zu spüren.

„Huawei blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Auch wenn wir im Smartphone-Bereich um 25 Prozent, im PC-Bereich um 249 Prozent und bei Wearables um 278 Prozent zulegen konnten“, steigt der Huawei-Chef der Mobilsparte, Richard Yu, direkt in die Präsentation ein. Das Mate 20 verkaufte sich 16 Millionen Mal innerhalb eines Jahres. Yu ist sehr bemüht darum, die Verkaufszahlen über den US-Bann zu stellen. Dabei lässt er aber den Fakt aus, dass in Europa im letzten Halbjahr sehr wohl die Zahlen rückläufig waren. Die Steigerungen konnte Huawei dadurch erzielen, dass das Unternehmen in China eine massive Welle der Solidarität erlebt. Knapp 40 Prozent mehr Smartphones wurden im Vorjahresvergleich im letzten Quartal verkauft.

Und schon „zaubert“ Richard Yu das Mate 30 und Mate 30 Pro aus der Sakkoinnentasche. Ohne dabei den Seitenhieb über die Kamerapositionierungen des iPhone 11 zu vergessen. Denn die Dreierkonstellation hatte Huawei schon im Vorjahr. In diesem Jahr hat man sich aber für ein Ring-Design entschieden.

Ya está aquí, Richard YU nunca se puede esperar a mostrar el teléfono. Francamente, me gusta el diseño de las cámara traseras, con un emplazamiento más que acertado #HuaweiMate30 #Huawei #Tecnologia #RethinkPossibilities pic.twitter.com/2FnVPWkl0C — marcCEcases (@marcCEcases) 19. September 2019

Das Mate 30 Pro verfügt über ein 6,53 Zoll großes „Flex OLED“ Display. Mit einer Auflösung von 2400 x 1176 Pixel. Das Display reicht tatsächlich bis an die Grenzen der Rückseite. 88 Prozent reicht der Bildschirm über die Ränder, erklärt Yu. Auch hier wieder der direkte Vergleich zur Konkurrenz. Dieses Mal aber nur das iPhone, das beim Display-Gehäuse-Verhältnis „schlechter abschneidet“.

El look de la pantalla del nuevos #Huawei Mate 30 Pro luce como ninguna, la experiencia inmersiva tiene que ser espectacular #HuaweiMate30 #Huawei #Tecnologia #RethinkPossibilities pic.twitter.com/ptlIdP7vSy — marcCEcases (@marcCEcases) 19. September 2019

Der Notch, also die Aussparung am Display für Kamera, Sensoren und die Gesichtserkennung und Gestensteuerung wurde maßgeblich verkleinert. Dennoch nimmt er einen Großteil oben ein.

Beim wasserdichten Mate 30 Pro verfolgt Huawei eine ähnliche Strategie wie der Android-Mitbewerb. Der Trend geht in Richtung tastenlose Geräte. Die Lautstärke wird künftig über den seitlichen Bildschirm via Berührung ausgelöst. Der Akku des Spitzenmodells verfügt über eine Kapazität von 4500 mAh. Das günstigere und kleinere Modell bietet 4200 mAh.

>>> Das ist vom Topmodell der Chinesen zu erwarten

>>> Testbericht Mate 20 Pro: Das Galaxyphone XS aus China