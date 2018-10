Das Tablet, das (fast) alles kann

Seit es Tablets gibt, haben Notebooks einen schweren Stand. Wer braucht noch einen schwere Brocken, der noch dazu langsam hochfährt, wenn man ein sofort verfügbares Tablet hat, das auch fast alles kann?

Seit die Handys immer größer werden, kommen die Tablets ihrerseits unter Druck: Wer braucht schließlich noch ein großes, schweres Tablet, wenn man fast alles auch mit dem kleinen, leichten Handy machen kann?

Also sind die Hersteller kreativ geworden. Bei den Notebooks hat das zur Entwicklung ausgezeichneter Ultrabooks geführt, bei den Tablets zu interessanten Kombinationen: Das Microsoft Surface etwa, das iPad Pro von Apple oder die Galaxy-Tab-S-Serie von Samsung. Alle sind gebaut, um Unterhaltung mit Arbeit zu verbinden.

Samsung hat das mit dem neuen S4 noch ein wenig weitergedreht: Per Knopfdruck (Samsung DeX) verwandelt sich die Android-Oberfläche in eine Windows-10-Kopie, damit arbeitet man fast wie am PC inklusive Multitasking und Drag & Drop. Dazu kommt der deutlich verbesserte Stift (SPen), mit dem man direkt auf dem Tablet schreiben kann.



Starker Akku. Das Erfreuliche am Tab S4 ist das Gewicht: Nicht einmal 850Gramm muss man herumtragen, um ein fast vollständiges Büro bei sich zu haben. Das Tablet allein wiegt schlanke 483Gramm, dazu kommt freilich die Tastatur mit noch einmal 364Gramm. Sie dient zugleich als Schutzhülle und Standhilfe.

Das Tablet verfügt über ein 10,5 Zoll großes Super Amoled Display, mit (teilweise zu) kräftigen Farben und einem Seitenverhältnis von 16:10 (der Vorgänger S3 hatte noch 4:3). Die Bildschirmauflösung von 2560 x 1600 Pixeln ermöglicht detailreiche Bilder und ist zum Lesen von PDF-Dokumenten ideal. Der Prozessor arbeitet schnell, der Arbeitsspeicher beträgt vier GB, der interne Speicher 64 GB, die man aber mit einer Micro-SD-Karte erweitern kann. Der Akku hat eine Kapazität von 7300 mAh, in unserem Test reichte das für mehrere Tage. Samsung behauptet, dass der Akku eine durchgehende Videowiedergabe von 15 Stunden ermöglicht.

Macht man das, sollte man es ohne Kopfhörer allein im Zimmer tun, um die bemerkenswerten Lautsprecher zu erleben. Vier Stück sind im Tablet verbaut, die gemeinsam mit AKG entwickelt wurden und Dolby-Atmos-Atmosphäre bieten. Im Test überzeugte der satte, klare Sound, der auch im Bassbereich nicht enttäuscht.

Die Tastatur des S4 ist trotz ihrer Kleinheit angenehm zu verwenden. Wirklich produktiv wird es mit dem S Pen, der im Lieferumfang des Tablets enthalten ist und im Vergleich zum Vorgänger etwas größer geworden ist. Damit liegt er noch mehr wie ein gewöhnlicher Stift in der Hand.

Mit ihm fertigt man beispielsweise Skizzen oder Bilder an (er ist drucksensitiv), macht Notizen (inklusive einer überraschend gut arbeitenden Handschrifterkennung) oder kann Screenshots beschriften und an Freunde schicken. Letztere Funktion ist etwa bei der Bearbeitung eines PDF hilfreich.

Leider hat Samsung auf einen Fingerabdruckscanner verzichtet, stattdessen entsperrt man das Tablet per Iris-Scan oder Gesichtserkennung. Wer das – aus welchen Gründen auch immer – nicht machen will, dem bleibt nur die Eingabe eines Codes.

Die Kombination aus Arbeits- und Unterhaltungsgerät ist freilich nicht ganz billig. Das Samsung Tab S4 kostet mit S Pen 699 Euro, die Tastatur noch einmal 150 Euro. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.10.2018)