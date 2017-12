Twitter-Trends 2017: Barack Obama gegen Rassismus - Beatrix von Storch gegen Ehe für alle

Ein Tweet des früheren US-Präsidenten Barack Obama gegen Hass und Rassismus ist der erfolgreichste Beitrag des Jahres im Internetdienst Twitter. Unter den deutschen Twitter-Nutzern machte ein Tweet mit einem Bild der AfD-Politikerin Beatrix von Storch während des Votums über die Ehe für alle im Bundestag das Rennen, wie die Kommunikationsagentur Faktor 3 am Dienstag erklärte.

Insgesamt dominierten solidarische Worte nach Anschlägen und politische Themen das Twitter-Jahr.

Obama hatte im August bei Twitter ein Bild von sich mit mehreren Kindern veröffentlicht und dazu geschrieben, niemand komme mit Hassgefühlen auf andere Menschen "aufgrund der Hautfarbe, der Herkunft oder der Religion" auf die Welt. Der Tweet erhielt bislang fast 4,6 Millionen Likes und wurde 1,7 Millionen Mal weiterverbreitet. Obama äußerte sich damals nach gewalttätigen Ausschreitungen rechtsextremer Gruppen im US-Bundesstaat Virginia mit mehreren Toten.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) 13. August 2017

In dem internationalen Ranking landete ein Beitrag der US-Popsängerin Ariana Grande nach einem Attentat in Manchester im Anschluss an ihr Konzert auf dem zweiten Rang.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23. Mai 2017

Den dritten Platz der Tweets mit den meisten Likes belegte wiederum Obama, der dem republikanischen Politiker John McCain Kraft für seine Krebserkrankung wünschte.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John. — Barack Obama (@BarackObama) 20. Juli 2017

Die AfD-Politikerin von Storch, wie sie betrübt das Ehe-für-alle-Votum verfolgt, machte das Rennen unter den erfolgreichsten deutschen Tweets - berechnet nach "Gefällt mir"-Angaben, Weiterverbreitungen und Antworten.

Ja.Ich bin traurig.Mir bedeuten Werte was.CDU u Bundestag nicht. Ehrlicherweise:ich bin viel trauriger als es da aussieht #Ehefueralle https://t.co/FnIPPR71Cf — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 30. Juni 2017

Dahinter landete ein Tweet des FC Bayern München über den Neuzugang James Rodríguez.

In die Top Ten schafften es außerdem ein Bild der Aktion #BedForAwayFans nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sowie der Moderator Jan Böhmermann mit einer Warnung vor dem AfD-Einzug in den Deutschen Bundestag.

Zu den bewegendsten Hashtags zählte Faktor 3 zufolge in diesem Jahr unter anderem die Kampagne #FreeDeniz zur Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei, den Beitrag von Talinda Bennington nach dem Suizid des depressiven Linkin-Park-Frontmanns Chester Bennington sowie die Hashtags #87Prozent nach der Bundestagswahl und #MeToo zur Debatte über sexuelle Übergriffe.

(APA/AFP)