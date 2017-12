Ein Netflix-Tweet lässt die Wogen hoch gehen

"An die 53 Menschen, die A Christmas Prince in den vergangenen 18 Tagen jeden Tag angesehen haben: Wer hat euch wehgetan", fragte Netflix auf Twitter. Ein harmlos gemeinter Scherz, der jetzt nach hinten losgeht. User fühlen sich überwacht und von Netflix verfolgt.

Es ist schon kurios, dass es 53 Netflix-Abonnenten gibt, die sich den vom Streaming-Anbieter produzierten Film mehr als zwei Wochen lang täglich ansehen. Dabei sollte jedem User klar sein, dass Netflix eine datensammelnde Plattform ist. Wie sonst sollten Empfehlungen entstehen? Wie sonst sollte dem User angezeigt werden, dass Serie XY zu 99 Prozent den Geschmack treffen wird.

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you?

Die Geschäftsbedingungen sind schnell akzeptiert. Gelesen werden sie selten. Der Grund für die jetzige Entrüstung auf Twitter ist klar. Einerseits wollen wir User nicht vorgehalten bekommen, dass wir freiwillig und sogar gegen Bezahlung unser privates Fernsehvergnügen einem US-Konzern zur Verfügung stellen. Andererseits will man nicht öffentlich bloßgestellt werden. Zumindest fühlen sich jetzt einige Twitter-Nutzer verpflichtet, auf diesen möglichen Umstand hinzuweisen.

Ein User fragt, ob es zu den AGB zähle, das Streaming-Verhalten zu analysieren, um es dann auf Twitter zu veröffentlichen?

That's pretty creepy @netflix. Is it in your Terms of Service and Acceptable Use Policy that you will collect and analyze viewing habits so that you can mock people via social media? Asking for a friend. #fb