Netzneutralität: Ist unser Internet jetzt tot?

Wien. Schwerer Rückschlag für die Freunde des offenen Internets: Die US-Telekombehörde FCC hat die unter Barack Obama eingeführten Regeln zur Netzneutralität wieder abgeschafft. Diese hatten in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass amerikanische Internetprovider alle Daten gleich behandeln müssen. Künftig dürfen AT&T, Verizon und Co. jedoch den Zugang zu bestimmten Websites und Apps nach Gutdünken beschleunigen, drosseln oder sogar sperren. In den USA ist das freie Internet damit bald Geschichte. Was heißt das für Europa? „Die Presse“ beantwortet die wichtigsten Fragen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2017)