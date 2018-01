20-Jährige will Tetris heiraten

Seit mehr als 30 Jahren ist Tetris fixer Bestandteil der Spielelandschaft. Das vom russischen Entwickler Alexej Paschitnow erdachte Pentomino-Puzzle ist weltweit beliebt. Eine 20-Jährige will ihre Liebe zu Tetris vertiefen und das Spiel heiraten.

Die Obsession der 20-Jährigen, die Fractal Tetris Huracan genannt werden möchte, geht so weit, dass sie zwölf Stunden am Tag spielt. Egal ob am Handy, mit dem Gameboy oder am Rechner. Es befriedige sie, wenn die Reihen verschwinden und das dazugehörige Tetris-Geräusch ertönt. 2016 habe die Beziehung begonnen. Sie drückt ihre Verbundenheit zu dem Spiel mit allen möglichen kitschigen Accessoires aus, die Online-Shops zu bieten haben. Von übergroßen Tetris-Anhängern bis hin zu Kissen, besitzt Huracan alles. Ihre Liebe soll darin gipfeln, dass sie sich künftig Mrs. Tetris nennen darf. Welt-Tetris-Tag: Die Geschichte des Spiele-Klassikers

Tetris ist nicht die erste Ausprägung ihrer Objektophilie. Zuvor war sie mit einem Taschenrechner namens Pierre liiert, der ging aber leider kaputt. Daraufhin habe sie einen Nervenzusammenbruch erlitten. Seit sie erwachsen ist, habe sie nie solche Gefühle für Menschen entwickelt. Sie hatte auch bereits innige Gefühle für Eisenbahnschienen, iPods und Laufbänder. Ihre erste Liebe war aber ein Garmin-Navigationsgerät.

Objektsexuelle, wie sich auch Huracan nennt, haben eine aktive Online-Community. In Internetforen tauschen sie sich über ihre Liebe zu Objekten und Dingen aus und sprechen auch über ihre Probleme. Allen voran die mangelnde Akzeptanz der Umwelt. In diesem Forum kam sie auch erstmals mit dem Namen Erika Eiffel in Berührung. Die 1972 geborene Bogenschützin "heiratete" 2007 im Beisein ihrer Freunde den Eiffelturm. Die Behörden erkannten die Zeremonie nicht an, aber eine Namensänderung wurde genehmigt.

