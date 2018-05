Mai. Es ist an der Zeit, an den Sommerurlaub zu denken. Sich das jetzt erst zu überlegen, ist schon recht spät und Frühbucherrabatte gibt es nicht mehr. Zum Glück gibt es eine Reihe von Buchungsplattformen, die da und dort ein Schnäppchen versprechen.

Booking.com ist eines der größten Buchungsportale und bietet bei der Suche nach dem Urlaubsziel eine Vielzahl an hilfreichen Features. Zum Beispiel zeigt es die Unterkünfte in der gewählten Preisklasse auch auf einer Karte an und markiert die ausgebuchten Hotels rot, die verfügbaren weiß. Sehr praktisch. Dabei entdeckt man sogar zufällig das eine oder andere Hotel, das man sonst gar nicht gefunden hätte. Booking.com macht es einem aber nicht immer nur leicht. Das Portal setzt den Benutzer beim Stöbern und Suchen mit Vorliebe unter Druck: „Fünf andere sehen sich dieses Zimmer gerade an“ oder „Sehr gefragt – heute schon 16 Mal gebucht“ oder „Knapp verpasst, dieses Zimmer wurde vor 10 Minuten gebucht“ steht da in fetten roten Buchstaben.

Das erzeugt richtigen Stress. Der Effekt: Man reserviert Zimmer, die man eigentlich gar nicht ideal findet, nur damit man etwas hat, denn Booking.com suggeriert ununterbrochen, dass man viel zu spät dran ist und seine Chance in diesem Augenblick verpasst. Das artet bei den Usern dann in einer Reservierungsrallye aus. Stornieren kostet ja nichts. Also reserviert man mit seinen Daten und einer Kreditkarte einen Haufen Zimmer und nimmt sich erst dann Zeit zu besprechen, was und wohin man eigentlich wirklich will.

Später storniert man die Unterkünfte, die doch nicht in Frage kommen. Daher die oberste Booking.com-Regel: Nur weil ein Zimmer vor ein paar Minuten gebucht wurde, bedeutet das noch lange nicht, dass es wirklich weg ist. In ein paar Stunden kann es schon wieder storniert und verfügbar sein. So verbringt man viel Zeit auf Booking.com.

Vielleicht sind ein, zwei Stunden im Reisebüro doch sinnvoller und entspannter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)