Die EU–Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist an sich eine gute Sache. Der Sinn ist, dass Internetbenutzer mehr Kontrolle darüber bekommen, was mit ihren Daten, vor allem den persönlichen, passiert. Man kann also in Zukunft bei den Webseiten, bei denen man Daten hinterlassen hat, Auskunft anfordern, was genau wo gespeichert ist und wem die Daten weitergegeben werden. Man kann auch die Löschung verlangen. Das ist wichtig, denn jeder hat auch ein Recht auf vergessen.

Insgesamt eine gute Sache also, denn die Nutzer kümmern sich recht wenig um den Schutz ihrer Daten und geben sie viel zu freizügig her. Meist winken im Gegenzug ja Rabatte, kostenlose Services und vieles mehr. Die Verantwortung, was mit den Daten passiert, liegt beim Unternehmen. Sie müssen ihre Systeme bis 25. Mai an die neuen Regeln anpassen. Das ist nicht immer einfach. Vor allem nicht für kleinere Unternehmen. Für Großkonzerne ist die Umsetzung der DSGVO einfach ein Projekt. Mit einem Projektmanager, einer Heerschar an Juristen und Entwicklern, die das Ganze dann umsetzen.

Kleinere Betriebe, die sich der Digitalisierung verschrieben haben und zum Beispiel einen kleinen Webshop betreiben, tun sich da schon wesentlich schwerer. Sie haben keine Hausjuristen und oder Entwickler schnell bei der Hand. Ähnliches gilt auch für Blogger oder Vereine. Sie sammeln natürlich auch Userdaten, um ihrem Publikum einen Newsletter zu schicken. Sie müssen sich genauso an die DSGVO halten. Wer sie verletzt, dem drohen drakonische Strafen. Die Umsetzung ist kein Kinderspiel und braucht juristische Experten.

Genau diese Fragen stellte zeit.de der EU-Datenschutzkommissarin Věra Jourová. Sie hat an der DSGVO mitgearbeitet. Die selbstbewusste Kommissarin, die in dem Interview offen zugibt, sich nicht mit Technik auszukennen, rät allen Kleinunternehmern, die mit der DSGVO kämpfen, ihr „ein E-Mail zu schreiben“. Wie nett. Hier ist die Adresse: vera-jourova-contact@ec.europa.eu.

