Wie diese Woche bekannt wurde, schickte der Vizekanzler ein SMS mit seinen Überlegungen über die Machtpositionen in der Nationalbank versehentlich an den politischen Gegner. Was für ein Pech. Das Missgeschick bekam die „Kronen Zeitung“ zugespielt und machte es öffentlich.

Hätte man das verhindern können? Nun, beim Verschicken von SMS nicht. Es empfiehlt sich, auf WhatsApp umzusteigen. Schickt man ein WhatsApp an einen falschen Empfänger oder eine Gruppe, hat man sieben Minuten Zeit, sie wieder zu löschen. Das ist mir schon passiert. Ich wollte meiner Frau eine Nachricht schicken, die landete aber versehentlich in einer Gruppe. Keine Sorge, es war nichts Peinliches. Aber auch nichts, was unbedingt jeder lesen musste. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mehr, was der Inhalt der Nachricht war. Glücklicherweise erkannte ich den Fehler schnell und löschte die Nachricht für alle. Also nicht nur auf meinem Smartphone, sondern auch für die Gruppe. Je schneller man löscht, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich niemand liest. Ein paar Minuten später fragten einige neugierige Mitglieder in der Gruppe, was denn in der Nachricht stand.

Aber zurück zum Herrn Vizekanzler. WhatsApp statt SMS wäre also eine Lösung. Das Sieben-Minuten-Fenster lässt sich mit einem Trick aushebeln. Einfach Flugmodus einschalten, die Uhr auf die Sendezeit der Nachricht stellen, Nachricht löschen.

Bei E-Mails sieht das Ganze anders aus. Googles E-Mail-Dienst Gmail zum Beispiel bietet zwar das Abfangen von versendeten Mails an. Dabei muss man aber sehr schnell reagieren, denn das Zeitfenster ist gerade einmal ein paar Sekunden groß. Bis man den Fehler bemerkt, ist es in der Regel zu spät. Daher nicht hudeln, sondern vor dem Senden alles noch mal genau kontrollieren.

Bei heiklen Informationen, wie der Machtverteilung in Staatsunternehmen etwa, sollte man vielleicht dann doch telefonieren. Das geht mit Smartphones ganz gut.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2018)