Samsung präsentiert „Offline Box“ für digitale Auszeiten im Alltag

Unter dem Motto "Sei so smart wie dein Phone" präsentiert Samsung Electronics Austria ein verschließbares Behältnis, in dem das Smartphone für eine selbst definierte Zeitspanne eingesperrt werden kann, um bewusste Online-Pausen einzulegen. Mit dieser Initiative will der Hersteller in Österreich den bewussten Umgang mit dem Smartphone in einer allzeit vernetzten Welt sicht- und greifbar machen.

Smartphones machen unser Leben zweifellos einfacher und sicherer. Sie helfen uns in allen erdenklichen Formen miteinander in Kontakt zu bleiben und sind, dank ihrer vielfältigen Funktionen, auch als "Werkzeuge" nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Laut MMA Communication Report haben 94% der österreichischen Handy-Besitzer ein Smartphone und nutzen selbiges rund drei Stunden am Tag – primär zum Telefonieren und Fotografieren, gefolgt von Instant Messaging und Internet surfen. 100% der 15- bis 29 Jährigen nutzen Internet am Handy. Dabei stehen laut Jugend-Internet-Monitor der Initiative "Saferinternet.at" die sozialen Netzwerke am höchsten im Kurs.

Schattenseite "Smombies"

Ständig erreichbar zu sein, die Augen immer am Display und Kommunikation findet nur mehr über Messenger oder andere Social-Media-Plattformen statt. Mit der „Offline Box“ soll das Bewusstsein für einen durchdachten und verantwortungsvollen Umgang mit der digitalen Kommunikation gefördert werden.

„Wir bereichern das Leben der Menschen mit Innovationen, die sie über alle Grenzen hinweg vernetzten und sie Dinge machen oder erleben lassen, die ohne diese Technologien nur schwer möglich wären. Dennoch sind wir überzeugt, dass es auch Zeiten geben muss, in denen man sich auch ohne Technologie auf das Wesentliche besinnt. Man muss schließlich erstmal die Momente kreieren, die es wert sind, geteilt zu werden.“ so Sunghan Kim, Präsident von Samsung Electronics Austria.

Die "Offline Box" gewinnen



Die Samsung Offline Box gibt es zu gewinnen. Für die Teilnahme reichen die Registrierung sowie die Angabe, was man am liebsten mit Familie, Freunden oder auch alleine ohne Mobiltelefon machen würde.

