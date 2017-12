Amazon patentiert selbstzerstörende Lieferdrohnen

Amazon will schon seit einiger Zeit die Lieferzustellung revolutionieren. Drohnen sollen künftig Pakete zu den Kunden bringen. Sicherheitsbedenken bezüglich abstürzender Lieferdrohnen zerstreut das Unternehmen mit einem kürzlich eingereichten Patent, das selbstzerstörende Drohnen beschreibt.

Was passiert bei einem technischen Defekt einer Lieferdrohne? Eine Frage, die man im Zusammenhang mit Amazons Plänen oft von Kritikern hört. Amazon arbeitet jetzt an einer Drohne, die sich im Falle eines Akku-Problems oder eines Motorschadens selbst zerstört. So soll verhindert werden, dass die Drohne bei ihrem Absturz nicht als ein großes Stück runterfällt und dabei vielleicht gar Personen verletzt.

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, hat Amazon einen Fragmentation Controller entwickelt, der bei Ausfall des Geräts zuerst die Umgebung, die Flugbahn und das Wetter prüft. Auf Basis der Daten legt der Controller die Reihenfolge fest, in der sich die Drohne zerstört.

Dem Patent zufolge, will Amazon bei der kontrollierten Ablösung noch testen, ob die Komponenten mit Federn oder kleinen Sprengladungen abgetrennt werden.

Es ist nicht die erste Idee, die Amazon im Zusammenhang mit seinem 2013 vorgestellten Amazon Prime Air beim Patentamt angemeldet hat.

>>> Amazon Patent

(bagre)