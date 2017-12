Steve Wozniak kommt 2018 auf Wiener "We are Developers"-Konferenz

Schon 2017 war die dritte Auflage der "WeAreDevelopers Conference" mit 4.000 Besuchern in der Wiener Marx Halle das Zentrum der europäischen Entwickler-Szene. Allein die Anzahl der Teilnehmer zeigt, dass das Ziel "Entwickler aus aller Welt miteinander zu verbinden" erreicht werden konnte. Bereits 2017 konnten die Veranstalter namhafte Speaker zur Konferenz bringen. Für 2018 haben die Gründer Sead Ahmetovic, Benjamin Ruschin und Thomas Pamminger eine Überraschung auf Lager: Apple-Mitgründer Steve Wozniak hat als Speaker zugesagt.

“The Woz”, wie er von seinen Fans auch genannt wird, hat mit Steve Jobs und Ronald Wayne vor 41 Jahren Apple gegründet. Er gilt auch heute noch als das technische Mastermind hinter den ersten Entwicklungen bei Apple, allen voran dem Apple I. Er ist auch bekannt für seine harschen und klaren Worte, die er für die Techbranche uns insbesonders Apple findet. Erst kürzlich kritisierte "The Woz" das iPhone X, das das erste iPhone sein werde, das er sich nicht am ersten Tag holen würde. In den letzten Jahren stand er immer gemeinsam mit anderen Apple-Fans in der Schlange und wartete auf den Verkaufsstart. Sead Ahmetovic, Co-Founder von WeAreDevelopers: “Die Teilnahme von Kalibern wie Steve Wozniak bestätigt die Relevanz des WeAreDevelopers World Congress und zeigt, dass die Konferenz zu einer internationalen Marke gewachsen ist." 40 Jahre Apple in 40 Bildern

Doch auch das übrige Line-up der angekündigten Speaker kann sich sehen lassen: Der Speaker John Romero (Doom, Quake, Wolfenstein 3D), der auch bereits 2017 in Wien war, wird 2018 mit seiner Frau Brenda auf der Konferenz sprechen. Ebenfalls zugesagt haben bereits Renaud Visage (Co-Founder von Eventbrite), Angie Jones (Twitter), Feross Aboukhadijeh (Webtorrent), Nick Shadrin (Nginx), Jina Anne (Amazon). Die weiteren Speaker will das Team von WeAreDevelopers in den kommenden Wochen veröffentlichen. Es ist auch möglich, sich als Speaker zu melden: ”Alle Entwickler sind herzlichst eingeladen Ihre Talks einzureichen und Ihr Know-How auf der Konferenz mit anderen Entwicklern zu teilen", erklärt Thomas Pamminger, einer der Mitgründer.

We Are Developers World Congress Der WeAreDevelopers World Congress wird am 16.-18. Mai 2018 in Wien stattfinden - 3 Tage, mehr als 8.000 developer und 10 Tracks. Tickets gibt es im Augenblick noch zum Early Bird Preis für EUR 299 statt 799. Tickets können auf der Webseite von We Are Developers gebucht werden.

>>> We Are Developers

(bagre)