Amazon Prime ab sofort auch für Apple TV

Schon im Sommer dieses Jahres kündigte Apple an, eine neue App für das hauseigene TV-Betriebssystem freizuschalten. Ab sofort ist der Umweg über Air Play nicht mehr notwendig. Die Amazon Video App verzögerte sich mehrmals, aber nun ist es tatsächlich so weit. Doch die Sache hat einen Haken.

Um die App tatsächlich im Nachhinein installieren zu können, muss auf den Apple-TV-Geräten auch TV OS installiert sein. Mindestens Version 11.1.

Das Amazon-Filmangebot steht in Full-HD- sowie auch in der günstigeren SD-Version zur Verfügung. Wer bereits ein Gerät besitzt, das 4K unterstützt (wurde erst im September vorgestellt) kann auch die Filme in entsprechender Auflösung ansehen.

(APA/DPA)