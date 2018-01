Rauchender Akku in Apple Store in Zürich sorgt für Polizeieinsatz

Gegen zehn Uhr vormittags ging bei der Stadtpolizei Zürich die Meldung eines rauchenden iPhone-Akkus ein, berichtet die Webseite SRF. 50 Menschen mussten das Gebäude verlassen. Ein Mitarbeiter erlitt leichte Verbrennungen. Sieben weitere Menschen wurden vor Ort medizinisch versorgt. Noch ist unklar, welches Modell in Rauch aufging. Die Polizei ermittelt.

Lithium-Ionen-Akkus sind sensibel und können heftig auf Beschädigung reagieren. Zum Teil kann einiges an Zeit vergehen zwischen Beschädigung und die Selbstentzündung. Das Problem ist dabei der sogenannte Thermal-Runway-Effekt. Er entsteht, wenn es zu einem Kurzschluss im Akku kommt. Dies ist leicht möglich, weil in modernen Akkus die Kathode (Pluspol)und die Anode (Minuspol) aus hauchdünnen Folien besteht, die zu einer Zelle aufgewickelt werden. Dazwischen ist eine noch dünnere Kunststofffolie – Separator –, der einen Kurzschluss verhindern soll. Letzterer ist dünner als ein menschliches Haar.

Wird der Separator durchlässig, fließt unkontrolliert Strom. Das führt zu einer Erhitzung der Zelle, die sich immer weiter ausweiten und schlussendlich in der Selbstentzündung enden kann. Allerdings kann dieser Effekt auch ohne äußere Beschädigung eintreten, wenn etwa ein Staubkorn bei der Produktion bereits in die Akkuzelle gelangt ist. Diese Gefahr wird natürlich größer, je mehr Akkukapazität auf einen kleinen Raum gepfercht werden soll. Die Zahl brennender Akkus wird somit in Zukunft wohl eher zu- als abnehmen.

