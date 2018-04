Facebook-Skandal: Knapp 33.600 Österreicher potenziell betroffen

Von dem Facebook-Datenskandal um Cambridge Analytica könnten bis zu 33.568 Nutzer aus Österreich betroffen sein. Das teilte ein Sprecher des Online-Netzwerks am Donnerstag mit. Zwar hatten nur 13 Personen die Umfrage-App installiert, mit der die Daten abgesaugt wurden. Die Zahl der potenziell weiteren Betroffenen - "also Personen, deren Daten möglicherweise mit der App geteilt wurden, weil Freunde sie installiert hatten" - liegt allerdings bei bis zu 33.555.

Der Großteil der vom Datenskandal betroffenen lebt jedoch in den USA, erklärte Facebook-Technologiechef Mike Schroepfer bereits in der Nacht auf Donnerstag. Dabei musste das soziale Netzwerk auch zugeben, dass die Ausmaße größer sind als bisher angenommen und in Summe rund 87 Millionen Nutzer von dem Datenmissbrauch betroffen sind.

Bei dem Datenskandal hatte der Entwickler einer Umfrage-App ("thisisyourdigitallife") Informationen von Nutzern an die Analysefirma Cambridge Analytica weitergereicht, die unter anderem für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump gearbeitet hatte. Dabei geht es nicht nur um die Daten der Umfrage-Teilnehmer, sondern auch um die ihrer Facebook-Freunde. Das erklärt die hohe Zahl der betroffenen Nutzer.

Zuckerberg: "Werfe niemanden vor den Bus"

Ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag äußerte sich auch Facebook-Chef Mark Zuckerberg erneut gegenüber Journalisten zu dem Thema. Bisher habe es keine nennenswerten Auswirkungen auf die Nutzung oder die Werbeerlöse des Unternehmens gegeben, so Zuckerberg. Allerdings sei es natürlich "nicht gut", wenn die Menschen über das Facebook verärgert seien.

Zu Gerüchten, wonach der Skandal dazu führen könnte, dass er die Führung bei Facebook abgeben werde, erklärte Zuckerberg, dass es keinerlei solche Diskussionen im Vorstand des Unternehmens gebe. Er sei weiterhin die richtige Person, um Facebook zu leiten. Zuckerberg erklärte auch, dass er bisher noch niemanden aufgrund des Datenskandals gefeuert hat und auch nicht vorhabe, das zu tun. "Ich werde nicht jemand anderen vor den Bus werfen für Fehler, die wir gemacht haben." Mit seinem heutigen Wissen hätte er jedenfalls vieles anders gemacht.

(APA/Reuters)