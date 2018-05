Wenn das digitale Dorf trauert

Ein Klick, und schon legt sich eine transparente französische Flagge über das eigene Profilfoto auf Facebook. „R.I.P. Carrie!“ Auch die Änderung der Statusmeldung geht in Sekundenschnelle. In den sozialen Netzwerken (Social Media) gedenken wir der Opfer der Anschläge von Paris oder der verstorbenen Filmikone Carrie Fisher auf Knopfdruck.



Onlinetrauer ist ein Phänomen, mit dem sich Katrin Döveling vom Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt beschäftigt. Sie beobachtet, wie Anteilnahme global im Internet ausgedrückt wird, und sucht nach Erklärungen dafür.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)