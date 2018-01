Janet Yellen lässt die Zinsen unverändert

Gesprächsthema Nummer eins war am Mittwoch die erste Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank in diesem Jahr. Aber bei ihrer letzten Sitzung wollte Janet Yellen, die den Stab an den designierten Nachfolger Jerome Powell übergibt, kein Risiko eingehen. Die Zinsen bleiben in den USA vorerst unverändert bei 1,25 bis 1,50 Prozent.

Der letzte Zinsschritt um 25 Basispunkte erfolgte im Dezember. Für heuer hat die Fed erneut drei Zinsschritte angekündigt. Experten schließen freilich nicht aus, dass es angesichts der guten Konjunktur, der guten Lage am Arbeitsmarkt und der Inflationsrate bei zwei Prozent mehr werden könnten. Schon im März könnte es so weit sein.

Auch die Notenbanker machten heute deutlich, dass die Wirtschaft weiter graduelle Zinserhöhungen brauche. Die Inflation werde in diesem Jahr steigen, so die Fed. Seit Ende 2015 hat die Fed das Zinsniveau in den USA bisher fünfmal erhöht.

In diesem Zusammenhang waren auch die jüngsten Arbeitsmarktdaten interessant. Sie übertrafen die Prognosen von Volkswirten deutlich, wie der private Personaldienstleisters ADP schreibt. US-Firmen haben im Jänner 234.000 neue Stellen geschaffen. Experten hatten nur mit 185.000 neuen Jobs gerechnet. Im Dezember waren 242.000 Arbeitsplätze entstanden.

(Red.)