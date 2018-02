Leitl will europäische Wirtschaftskammer reformieren

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl will die europäische Wirtschaftskammer "Eurochambres" als deren neuer Chef "in den kommenden sechs Monaten einer grundlegenden Reform unterziehen". Leitl will damit "die Interessen der europäischen Wirtschaft noch effizienter vertreten", wie er am Montag in einer Aussendung betonte.

Nach einer Strategiesitzung mit Spitzenvertretern der Wirtschaftskammern aus ganz Europa in Brüssel betonte Leitl: "Unsere einhelligen Ziele sind mehr Wirksamkeit nach außen und ein besserer Service für unsere Mitgliedsunternehmen." So werde Eurochambres verstärkt mit den europäischen Institutionen zusammenarbeiten.

Die Wirtschaftskammern müssen konkrete Lösungen bringen, ansonsten würden sie zu Recht in Frage gestellt. "Wir leben in einer Zeit der Veränderung. Digitalisierung, Jugendarbeitslosigkeit, Fachkräftemangel und Integration sind drängende Herausforderungen", betonte Leitl.

