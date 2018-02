Das missglückte Experiment Öbib

Wien. Die Staatsholding Öbib hält die Staatsbeteiligungen der OMV, der Telekom Austria, der Post und der Casinos Austria. Sie soll nun von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden, teilte Finanzminister Hartwig Löger am Montag über die APA mit. In der aktuellen Öbib-Struktur gebe es „offene Fragen der Compliance und Governance“, sagte Löger. Eine Frage sei, ob die Aufsichtsräte der Töchter überhaupt ihren Eigentümer (den Bund) in der GmbH informieren dürften.