Berlin und Paris für einheitliches Steuersystem

Berlin. Schon seit Längerem planen Deutschland und Frankreich, eine gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Unternehmenssteuern zwischen beiden Ländern zu entwickeln. Diese Bemühungen will man nun nach Angaben der deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, als Reaktion auf die Steuersenkungen von US-Präsident Donald Trump forcieren. „Wir haben uns entschlossen, mit mehr Nachdruck als in der Vergangenheit das Projekt ,Gemeinsame Unternehmenssteuer mit Frankreich‘ voranzutreiben“, kündigte sie an.

Das gelte gerade mit Blick auf die Situation in den Vereinigten Staaten, erklärte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. „Dabei werden auch die Realitäten, die wir jetzt in Amerika vorfinden, einfließen“, sagte Merkel. Fortschritte erhoffe sie sich schon bis Ende 2018.

Trump hatte Ende des vergangenen Jahres eine umfassende Steuerreform durchgesetzt, deren Kern die Senkung der Unternehmenssteuersätze von 35 auf 21 Prozent ist. Hinzu kommen Verbesserungen bei den Abschreibungen. Das erhöht die Attraktivität der USA als Wirtschaftsstandort. „Natürlich werden wir die Entwicklung sehr intensiv begleiten und beobachten“, kündigte Merkel an. (Reuters/red.)