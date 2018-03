Welthandel: Trump nimmt China ins Visier

Wien. US-Präsident Donald Trump schafft es, die Welt mit Entscheidungen zu überraschen, die er längst angekündigt hat. Am Donnerstag war es wieder so weit. Er unterzeichnete eine Erklärung, wonach auf chinesische Importe Strafzölle verhängt werden sollen. Es geht um Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar. Das US-Finanzministerium wird nun binnen 60 Tagen einen Vorschlag erarbeiten. Donald Trump hat somit China den Handelskrieg erklärt. Das Handelsdefizit werde sich durch die Maßnahmen sofort um 100 Milliarden US-Dollar reduzieren.

Einen Krieg, den er Ende Jänner beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt hat. „Wir bereiten gegen China eine sehr große Strafe vor“, sagte er. Es sei eine Strafe wegen Diebstahls geistigen Eigentums. Und der wirtschaftliche Gegenschlag der Chinesen wird nicht lang auf sich warten lassen.

China

Denn mittlerweile sieht sich die Volksrepublik als Bewahrer des globalen Welthandels. Die Parteizeitung „China Daily“ forderte vor allem Europa auf, sich gegen Washington zu stellen. Wörtlich heißt es, dass „Nadelstiche des Protektionismus“ sehr schnell zu „Schüssen eines Krieges“ führen können. Handelsexperten rechnen damit, dass China US-Agrarprodukte ins Visier nehmen wird. Allen voran Sojabohnen. Die USA liefern Sojabohnen im Wert von 14 Milliarden Dollar nach China. Das ist mehr als ein Viertel der amerikanischen Sojaernte. Die größten Anbaugebiete befinden sich in Staaten wie Michigan, im republikanischen Kernland also.

Auch bereits mit den USA unterzeichnete Geschäfte stehen wohl zur Diskussion. Von seiner China-Reise im November brachte Trump einen Milliardenauftrag für Boeing mit. China hat 300 Flugzeuge bestellt. Der Auftrag dürfte wackeln – sehr zur Freude des europäischen Flugzeugbauers Airbus.

Europäische Union

Dabei ist die Rolle Europas im Kampf gegen den zunehmenden Protektionismus äußerst zwiespältig. „Der Rest der Welt muss zusammenstehen, um einen Handelskrieg zu verhindern“, schreibt „China Daily“. Aber von gemeinsam kann keine Rede sein. Vielmehr verhandelte Brüssel mit Washington über Ausnahmen für EU-Staaten. Längst kämpft also jeder für sich selbst. Donnerstagnachmittag teilte US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer mit, dass die Europäer vorerst keine Strafzölle für Stahl und Aluminium bezahlen müssen. Europa wird also genauso befreit wie Kanada, Mexiko, Australien und Argentinien. China ist somit der einzige größere Stahlimporteur, der von den USA sanktioniert wird.

Vor allem in Deutschland machte sich gestern Erleichterung über die Einigung breit. Dort hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) noch am Mittwoch von einem „Nervenkrimi bis zur letzten Sekunde“ gesprochen. Klar ist aber auch: Die EU hat die Grundprinzipien der Welthandelsorganisation WTO de facto über Bord geworfen. Stattdessen hat sie sich in Washington Sonderkonditionen erbettelt – und damit Trumps Spielregeln akzeptiert.

Der Handelskonflikt mit den USA beeinträchtigt längst auch die Stimmung der deutschen Exportwirtschaft. Trotz boomender Konjunktur fiel der Geschäftsklima-Index im März auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. „Der drohende Protektionismus drückt auf die Stimmung“, sagt der Chef des Münchner Ifo-Instituts Clemens Fuest.

USA

Während Präsident Trump seine brachiale Wirtschaftspolitik durchzieht – und das augenscheinlich mit Erfolg –, mehrt sich ausgerechnet in den USA der Widerstand gegen „Make Amerika great again“. Als Ronald Reagan – von dem Trump den Spruch abgekupfert hat – in den 1980er-Jahren auf Konjunkturspritzen und eine nach innen gekehrte Wirtschaftspolitik setzte, gab es in den USA extrem viele Arbeitslose. Reagan schuf Millionen Jobs – auf Kosten massiv steigender Staatsausgaben. Unter Trump herrscht Vollbeschäftigung. Protektionismus und Steuersenkung sichern zwar bestehende Jobs, schaffen aber kaum neue. „Great again“ werden vor allem Wohlhabende und Reiche, die in US-Unternehmen investiert sind. Längst fürchten Ökonomen, dass Trumps Handelskrieg Inflation und Zinsen im eigenen Land unnötig rasant steigen lässt – und so die Konjunktur abgewürgt wird.

Übrigens: Auf die Frage nach den Konsequenzen eines Handelskriegs antwortete Trump in Davos: „Wenn es einen gibt, dann gibt es einen.“