Finanzwetten im Visier

Frankfurt. Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA schiebt dem Verkauf von riskanten Finanzprodukten an Kleinanleger einen Riegel vor. Die Behörde verbietet wegen des hohen Verlustrisikos den Verkauf von binären Optionen und schränkt den Verkauf von Differenzgeschäften (CFDs) in der EU ein. So wird mit den neuen Maßnahmen zu CFDs sichergestellt, dass die Verluste der Anleger den von ihnen angelegten Betrag nicht übersteigen können.

Bei binären Optionen wetten die Käufer auf ein bestimmtes Ereignis: Tritt es ein, erhalten sie einen festgelegten Betrag, ansonsten verfallen die Optionen wertlos. Differenzgeschäfte (CFDs) sind Hebelprodukte – bei ihnen besteht die Gefahr, dass Anleger mehr Geld verlieren, als sie ursprünglich investiert hatten. Nach Angaben der ESMA ziehen Privatanleger bei den Finanzwetten meist den kürzeren. Analysen zum CFD-Handel hätten gezeigt, dass in 74 bis 89 Prozent der Kleinanlegerkonten Anlageverluste verzeichnet werden, wobei der durchschnittliche Verlust pro Kunde zwischen 1600 und 29.000 Euro beträgt. Auch bei binären Optionen hätten Kleinanleger durchgängig Verluste erlitten. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.03.2018)