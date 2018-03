Deutschland kündigt neues Programm zur Flüchtlings-Rückkehr an

Die deutsche Bundesregierung will Flüchtlinge mit einem neuen Programm zur freiwilligen Rückkehr in ihre Heimat bewegen. Entwicklungsminister Gerd Müller will daher bis zu 500 Millionen Euro im Jahr in ein Hilfsprogramm zur Finanzierung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Irak, in Nigeria, Tunesien, Afghanistan und weiteren Ländern fließen lassen. Das sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

"Dabei stecken wir niemandem einen Scheck in die Brusttasche", wird er zitiert. "Wir finanzieren ausschließlich Projekte vor Ort." Beispielsweise werde Siemens mit Unterstützung seines Ministeriums im Irak 5000 junge Rückkehrer und Einheimische zu Elektrikern und Energietechnikern ausbilden. Insgesamt sollen auf diese Weise zwischen 20.000 und 30.000 Asylwerber pro Jahr für eine freiwillige Ausreise gewonnen werden.

"Halten Rückkerhhilfen weiterhin für sinnvoll"

Geldzahlungen als Anreiz für die freiwillige Rückkehr hatten bisher nicht die gewünschte Wirkung. Von der Möglichkeit einer Extraprämie von bis zu 3000 Euro für abgelehnte Asylbewerber hätten zwischen Dezember 2017 und Februar 2018 nur 4552 Menschen Gebrauch gemacht, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Dienstag berichtete. Im Vorjahr seien es im gleichen Zeitraum noch 8185 gewesen.

Der innenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Mathias Middelberg (CDU), verteidigte die Prämie aber. "Wir halten die Rückkehrhilfen weiter für sinnvoll", sagte Middelberg der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch. Die gesunkenen Zahlen erklärten sich vor allem dadurch, dass es 2016 sehr viele freiwillige Rückkehrer in die Balkanstaaten gegeben habe. Das lasse die aktuellen Angaben schlechter aussehen, als sie tatsächlich seien.

Der parlamentarische Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU) sagte der Zeitung, im "Vergleich zur zwangsweisen Rückführung ist die freiwillige Ausreise die schonendere und daher vorzugswürdige Variante." Ohne das realistische Szenario einer drohenden Abschiebung sinke aber der Anreiz zur freiwilligen Rückkehr. Da würden auch "immer höhere Prämien nicht weiterhelfen", sagte Mayer.

Ausreisen und Abschiebungen von 24.000 Menschen

Laut "Welt" hat Deutschland 2017 insgesamt 15.436 Menschen in Länder außerhalb der EU und des Schengenraums abgeschoben. Berechnet man jene Außerlandesbringungen mit ein, die nach der Dublin-Regelung erfolgen, kommt man auf eine Zahl von 23.966 Rückführungen. Dabei geht es um Asylwerber, die vor Deutschland nachweislich ein anderes EU-Land betreten haben. Dieses Land ist demnach auch für ihr Verfahren zuständig.

>>> Artikel in der "Welt"