Warum Netflix für eine Plakatwerbefirma bietet

Online präsent zu sein, ist gut und schön. Aber es reicht manchmal auch nicht. Der Online-Streamingdienst Netflix will deshalb seine konventionelle Werbung ausbauen. Vor wenigen Tagen hat Netflix deshalb mehr als 300 Millionen US-Dollar für die Plakatfirma Regency Outdoor Advertising aus Kalifornien geboten. Ob das Unternehmen den Zuschlag erhält, ist aber noch fraglich.

Eine Werbetafel auf dem berühmten Sunset Strip in Los Angeles kostet mehr als 140.000 Dollar monatlich. Die Stadt an der Westküste gilt als das Mekka der Filmindustrie und als der weltweit wichtigste Markt für Werbetafeln. "Es ist ein smarter Schachzug von Netflix. Los Angeles ist für die Leute aus der Industrie einfach wichtig", sagt Barry Lowenthal von der New Yorker Medienagentur The Media Kitchen.

Für Netflix wäre der Kauf also ein kluger Schachzug. Immerhin plant das Unternehmen seine Werbeausgaben in diesem Jahr auf zwei Milliarden Dollar zu erhöhen. Gehört Netflix die Firma, kann sie vermutlich sogar Geld sparen. Denn Netflix ist schon jetzt ein bedeutender Werber in der Filmmetropole.

Netflix hat die Werbetafeln von Regency Outdoor bereits in der Vergangenheit genutzt, um für seine Serien “Stranger Things” und “The Crown” zu werben.

Netflix mit weltweit rund 118 Millionen Abonnenten zur Nummer eins im umkämpften Online-Streamingmarkt aufgestiegen.

(Red.)