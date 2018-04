Abschlussprüfers warnt vor Insolvenzgefahr bei Cleen Energy AG

Der erst 2016 gegründeten und seit einem Jahr börsennotierten Cleen Energy AG droht nach Einschätzung ihres Abschlussprüfers aufgrund ihrer angespannten Liquiditätssituation das Aus, "falls geplante Umsätze und Projekte nicht wie vorgesehen realisiert werden können". Das teilte das auf Energieeffizienz-Maßnahmen spezialisierte Unternehmen am Donnerstag mit.

Im Dezember hatte Cleen Energy für das Geschäftsjahr 2017 einen drohenden Verlust von rund 1,2 Millionen Euro angekündigt. Auch das Betriebsergebnis soll negativ sein, bei einem erwarteten Umsatz von 2,3 bis 2,6 Millionen Euro.

Der Jahresabschluss 2017 soll am 27. April 2018 veröffentlicht werden. Er werde trotz der angespannten Liquiditätslage voraussichtlich mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen werden, heißt es in der heutigen Mitteilung. Er werde allerdings einen ergänzenden Hinweis hinsichtlich wesentlicher Unsicherheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung enthalten.

Die Unternehmensgründer und Kernaktionäre Erwin Stricker und Lukas Scherzenlehner haben laut Aussendung zugesichert, kurzfristige und unvorhersehbare Engpässe zu überbrücken, um den Fortbestand des Unternehmens sicherzustellen, etwa durch eine Besicherung des Betriebsmittelkredits oder Patronatserklärungen. Man gehe aber davon aus, dass das nicht notwendig sein werde.

Das Unternehmen hat seine Geschäfte am 1. Juli 2016 begonnen und notiert seit 20. April 2017 im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse. Zuletzt wurde das Papier bei sehr geringem Volumen mit 2,60 Euro je Aktie gehandelt.

(APA)