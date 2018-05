Rabattkarte startet in Österreich

Wien. Was seit gut 20 Jahren an deutschen Supermarktkassen funktioniert, soll nun auch Einzug in Österreich halten. Statt zahlreicher Kundenkarten, will der Anbieter Payback ein einziges System etablieren. Hierzulande wird das Bonusprogramm ab 3.Mai lanciert. Was für den Kunden auf den ersten Blick ziemlich verlockend klingen mag, hat aber einen Preis. Denn wer Teil des Systems sein will, muss auch damit leben, Teil einer groß angelegten Datensammlung zu sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)