T-Mobile kauft US-Rivalen

Wien. Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US und ihr Mitbewerber Sprint haben sich auf eine Fusion geeinigt. Es sei eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen worden, „um die beiden Gesellschaften zu einem größeren Unternehmen zusammenzuführen“, teilte die Telekom am Sonntagabend mit. Der Zusammenschluss sei über einen Aktientausch geplant.

Es sei vorgesehen, dass T-Mobile US alle Sprint-Anteile übernehme. Für jeweils 9,75 Sprint-Anteile erhielten deren Aktionäre im Gegenzug eine neue Aktie der T-Mobile US ohne bare Zuzahlung. Nach Abschluss der Transaktion werde die Deutsche Telekom rund 42 Prozent der T-Mobile-US-Aktien halten. Die japanische Sprint-Mutter Softbank sei zu 27 Prozent beteiligt, freie Aktionäre zu rund 31 Prozent.

Börsen reagierten positiv

Die Vereinbarung steht nach Angaben des Bonner Konzerns unter dem Vorbehalt notwendiger behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre von T-Mobile US und Sprint sowie weiteren Vollzugsbedingungen. Konkret müssen neben dem US-Justizministerium, die Rundfunk-Regulierungsbehörde FCC, die Bundesstaaten, die Sicherheitsbehörden und auch noch das Weiße Haus zustimmen. Ein Prozess, der gut und gerne ein Jahr in Anspruch nehmen wird.

Konzernchef Tim Höttges zeigt sich jedoch voll Zuversicht, dass keine der Behörden Probleme machen wird. Sein Optimismus färbte auf den Markt ab. Die Aktien der T-Mobile-Mutter Deutsche Telekom stiegen zeitweise erstmals seit Anfang des Jahres über die 15 Euro Marke.

Die Telekom hat in den USA in den vergangenen Jahren den Ausbau des Glasfasernetzes hin zu Mobilfunktürmen vorangetrieben. Mit Sprint gewinnt der Konzern nun einen Anbieter wichtiger Funkfrequenzen hinzu, die T-Mobile US bisher noch nicht besaß. Mit dem neuen Unternehmen blasen die Bonner zum Angriff auf die Branchenführer Verizon und AT&T.

Doch mit Sprint holt sich der Bonner Konzern auch einige Probleme ins Haus. Der US-Konzern ist stark verschuldet. Die bisherige Mutter Softbank ist damit gescheitert, das Unternehmen mit hohen Investitionen wieder auf Kurs zu bringen. T-Mobile lässt sich davon nicht abschrecken und will die Wende mit weiteren Investitionen in Infrastruktur schaffen. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.05.2018)