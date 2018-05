„Kunde will Diesel, auch bei Porsche“

Wien. Im schier endlosen Dieselskandal rund um Volkswagen ist es eine neue Dimension: Vor wenigen Tagen wurde ein Porsche-Manager wegen des Abgasskandals in Untersuchungshaft genommen. Bisher erklärte der Sportwagenhersteller, der zum VW-Konzern gehört, lediglich manipulierte Dieselmotoren von der Konzerntochter Audi übernommen zu haben und sonst nicht in die Betrügereien involviert zu sein. Die Verhängung der U-Haft bringt das ins Wanken.

„Das trifft uns sehr“, erklärte der Vorstandsvorsitzende von Porsche, Oliver Blume, im Gespräch mit Journalisten in Wien zur Verhaftung. „Die staatsanwaltschaftliche Durchsuchung kam für uns sehr überraschend, da wir mit der Staatsanwaltschaft seit Juli 2017 vollumfänglich zusammenarbeiten.“ Man könne nicht sagen, was dem Manager konkret vorgeworfen wird (die U-Haft wurde wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr verhängt, Anm.).

Reduziertes Angebot

Porsche entwickelt keine Dieselmotoren, der Vorwurf lautet, das Unternehmen habe Kenntnis von den Manipulationen gehabt. „Wir halten die Vorwürfe für nicht berechtigt, gehen ihnen aber gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft sorgfältig nach“, so Blume.

Die Causa wird aber nicht dazu führen, dass Porsche den Dieselmotor aufgibt – obwohl er bei Anhängern der Sportwagenmarke immer umstritten war und nur etwa zwölf Prozent der Kunden zu einem Diesel-Porsche greifen. „Der Kunde will den Diesel, auch bei Porsche“, sagte Blume. Gerade bei langen Strecken und schweren Fahrzeugen, wie etwa dem SUV Cayenne, sei der Diesel gefragt.

Trotzdem werden Kunden bei Porsche ab Herbst ein reduziertes Motorenangebot haben. Grund sind die neuen Abgasvorschriften ab 1. September, die Benzinmotoren müssen in der Regel mit einem Partikelfilter ausgestattet werden. Der Umbau dauert und deshalb „werden wir uns auf einige Varianten konzentrieren“. Welche das sein werden, wollte Blume nicht sagen. Auch nicht, in welchem Umfang das Modellangebot reduziert wird. Klar ist aber: Die Einschränkung wird sich auch auf den Absatz auswirken. „Nach einem starken Jahresauftakt kann das zweite Halbjahr in puncto Absatz etwas schwächer ausfallen als das erste.“ Um wie viel schwächer könne man noch nicht abschätzen.

So stark wie 2017 wird das heurige Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Das Unternehmen setzte fast 250.000 Fahrzeuge ab, steigerte damit den Umsatz um fünf Prozent auf 23,5 Milliarden Euro. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 3,1 Milliarden Euro, 500 Mio. Euro mehr als 2016.

Ein wesentlicher Treiber war, wie bei allen europäischen Herstellern, China. Etwa ein Drittel der Fahrzeuge setzt Porsche in dem Land ab. Im Gegensatz zur deutschen Konkurrenz, die Autos in China entwickelt und baut (und teils plant, sie nach Europa zu exportieren), hat Blume das nicht vor. „Für uns ist wichtig: designed and engineered in Germany. Das wird auch künftig der Fall sein.“

Für die USA will der Vorstandsvorsitzende das nicht so dezidiert ausschließen. Man habe zwar nicht vor, in den Vereinigten Staaten zu produzieren. Man wisse aber nicht, wie es mit den Schutzzöllen weitergehe. Generell sei der Aufbau einer Fertigung im Ausland schwierig, weil man ein entsprechendes Volumen haben müsse.

Herstellung optimieren

Zurückhaltend gab sich Blume bei seinem neuen „Zweitjob“, Produktionsvorstand im VW-Konzern. Er werde in den kommenden Wochen mit allen Produktionsverantwortlichen der verschiedenen Marken beraten, wie man die Herstellung optimieren könne. Man werde etwa prüfen, wer auf welchen Gebieten Kompetenzen habe, diese Marke baue dann die Komponenten auch für alle anderen. Überlegen müsse man auch, welche Modelle man konzeptionell gut miteinander verbinden und herstellen könne. Dabei gehe es auch um die Frage, wo man das Modell baue – in einem Niedrig- oder in einem Hochlohnland.

ZUR PERSON Oliver Blume, geboren 1968, ist seit Oktober 2015 Vorstandsvorsitzender bei Porsche. Er ersetzte Matthias Müller, der nach der Abgasaffäre an die Spitze des VW-Konzerns wechselte. Im Zuge des aktuellen Umbaus der Führungsspitze wegen des Abgangs Müllers wurde Blume neues VW-Vorstandsmitglied mit dem Verantwortungsbereich Produktion. Seine Führungsfunktion bei Porsche behält er.

